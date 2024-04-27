Школьник подрался с сыном депутата из-за сестры. Семьи хотят засудить друг друга

Posted 27 апреля, 10:46
Published 27 апреля, 10:46
Modified 27 апреля, 10:50
Updated 27 апреля, 10:50
Как рассказала Ирина телеграм-каналу Kras Mash, в июле 2023 года ее дочь гуляла с подругами, и в какой-то момент к ним на мопеде подъехал сын депутата Минусинского районного совета. Подросток, по рассказу, предложил девочкам «неприличное».
По утверждению матери, на свое предложение парень получил отказ и пощечину, после чего он ударил ее дочь. Девочка позвала на помощь брата.
Брат пострадавшей девочки рассказал свою историю событий:
«Я пришел заступиться за сестру и начал разговаривать с [тем подростком]. Он испугался, что я его ударю, и стал отходить. Потом мы ушли за остановку. Я много раз просил его извиниться перед [сестрой]. [Подросток] сказал, что не будет извиняться».
Затем, утверждает брат девочки, тот подросток ударил его по лицу: «После этого я отошел назад, у меня заплыл правый глаз и закружилась голова. Я начал подходить к нему и заметил, что он снова замахивается. Выдвинул руки, пытался закрыться. В итоге получил удары еще».
Ирина рассказала, что после драки ее сына увезли на скорой с синяками и сломанным носом. В итоге она написала заявление в полицию.
По ее словам, через пару часов депутат привез своего сына с якобы сотрясением и другими травмами. Женщина утверждает, что депутат стал предлагать мирно удалить конфликт и якобы попросил указать, что ее сын пострадал не из-за драки, а после падения с велосипеда. Позже мужчина решил написать ответное заявление по поводу избиения его сына.
Ирина утверждает, что эта ситуация тянется уже 10 месяцев. Женщина хочет, чтобы состоялся суд и чтобы семья депутата больше трогала ее семью. Ирина добавила, что у нее семеро детей, муж с ранениями после СВО лежит в госпитале.
Прокуратура контролирует дело. «Проспект Мира» обратился в ведомство за комментарием:
«10 июля 2023 года два парня нанесли друг другу телесные повреждения. По результатам экспертиз обоим установлен лёгкий вред здоровью. Возбуждено два уголовных дела по статье „Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью“ — в отношении сына депутата и сына Ирины. Одно из них (в отношении сына депутата) было прекращено 4 апреля 2024 года».
Но 23 апреля прокуратура отменила прекращение дела и направила обратно в полицию. В прокуратуре сказали, что органы прекращали дело из-за истечения срока дознания (6 месяцев). В полиции «ПМ» пока не прокомментировали ситуацию.
В разговоре с «7 каналом Красноярск» депутат Антон Титов заявил, что не предлагал семье изменить заявление. Он считает, что Ирина якобы намеренно рассказала СМИ о конфликте.
«Со стороны я часто слышал слова о том, что им нужны деньги. Возможно, поэтому и обращаются в СМИ», — заявил депутат.
Депутат уверяет, что его сын тоже получил травмы, и раз та семья обратилась в полицию, то и он решил написать заявление.
Депутат добавил, что девочка первой ударила его сына, и задался вопросом: «Разве можно бить за слова?»