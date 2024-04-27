Школьник подрался с сыном депутата из-за сестры. Семьи хотят засудить друг друга

Затем, утверждает брат девочки, тот подросток ударил его по лицу: «После этого я отошел назад, у меня заплыл правый глаз и закружилась голова. Я начал подходить к нему и заметил, что он снова замахивается. Выдвинул руки, пытался закрыться. В итоге получил удары еще».