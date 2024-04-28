На трассе в Красноярском крае погиб 17-летний парень и пострадали двое человек

Posted 28 апреля, 03:38
Published 28 апреля, 03:38
Modified 28 апреля, 04:29
Updated 28 апреля, 04:29
Как сообщили в ГИБДД, смертельная авария произошла вечером 27 апреля на трассе Красноярск-Енисейск. За рулем «Тойоты» был 18-летний парень. Он, два парня и девушка ехали домой в Лесосибирск на выходные. В один момент водитель не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и врезался в опору линии электропередач.
На месте аварии скончался 17-летний парень, который сидел на заднем сидении и не был пристегнут. Других пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В ГИБДД рассказали, что водитель в момент ДТП был трезвым. При этом стаж его вождения составлял всего полтора месяца.