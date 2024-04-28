На трассе в Красноярском крае погиб 17-летний парень и пострадали двое человек

Как сообщили в ГИБДД, смертельная авария произошла вечером 27 апреля на трассе Красноярск-Енисейск. За рулем «Тойоты» был 18-летний парень. Он, два парня и девушка ехали домой в Лесосибирск на выходные. В один момент водитель не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и врезался в опору линии электропередач.