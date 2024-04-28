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Posted 28 апреля, 03:38

Published 28 апреля, 03:38

Modified 28 апреля, 04:29

Updated 28 апреля, 04:29

На трассе в Красноярском крае погиб 17-летний парень и пострадали двое человек

На трассе в Красноярском крае погиб 17-летний парень и пострадали двое человек

28 апреля 2024, 03:38
Фото: ГИБДД24
В аварии на трассе под Красноярском пострадали двое человек и погиб 17-летний подросток. За рулем был его друг, стаж вождения которого — всего 1,5 месяца.

Как сообщили в ГИБДД, смертельная авария произошла вечером 27 апреля на трассе Красноярск-Енисейск. За рулем «Тойоты» был 18-летний парень. Он, два парня и девушка ехали домой в Лесосибирск на выходные. В один момент водитель не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и врезался в опору линии электропередач.

Видео: ГИБДД24.

На месте аварии скончался 17-летний парень, который сидел на заднем сидении и не был пристегнут. Других пассажиров госпитализировали с травмами разной степени тяжести. В ГИБДД рассказали, что водитель в момент ДТП был трезвым. При этом стаж его вождения составлял всего полтора месяца.

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