Двое парней стреляли из окна многоэтажки. Так они хотели «развлечься»

Posted 30 апреля, 08:51
Published 30 апреля, 08:51
Modified 3 мая, 10:45
Updated 3 мая, 10:45
Видео с молодыми людьми появилось в телеграм-канале «Норильск NEWS». На кадрах два парня несколько раз стреляют из открытого окна в квартире. При этом они смеются и матерятся.
«Базару нет, кайфовые ощущения.
Я пьяный! Я пьяный! Ты доволен?», — говорят молодые люди на видео.
По кадрам, которые выложили в сеть, полицейские установили стрелявших — ими оказались 22-летние норильчане. Они открыли стрельбу, потому что «решили развлечься».
Сотрудники изъяли у них пистолет, предположительно, стреляющий холостыми патронами. Полиция проводит проверку. Оружие направили на экспертизу.