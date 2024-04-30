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Posted 30 апреля, 08:51

Published 30 апреля, 08:51

Modified 3 мая, 10:45

Updated 3 мая, 10:45

В Норильске два парня «решили развлечься» и устроили стрельбу из окна квартиры

Двое парней стреляли из окна многоэтажки. Так они хотели «развлечься»

30 апреля 2024, 08:51
Фото: t.me/zhitvnorilske

В Норильске два парня «решили развлечься» и устроили стрельбу из окна квартиры

В Норильске двое жителей решили пострелять из окна дома. Их уже задержали.

Видео с молодыми людьми появилось в телеграм-канале «Норильск NEWS». На кадрах два парня несколько раз стреляют из открытого окна в квартире. При этом они смеются и матерятся.

«Базару нет, кайфовые ощущения.
Я пьяный! Я пьяный! Ты доволен?», — говорят молодые люди на видео.
Видео: t.me/zhitvnorilske.

По кадрам, которые выложили в сеть, полицейские установили стрелявших — ими оказались 22-летние норильчане. Они открыли стрельбу, потому что «решили развлечься».

Сотрудники изъяли у них пистолет, предположительно, стреляющий холостыми патронами. Полиция проводит проверку. Оружие направили на экспертизу.

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