Курортный сбор в России: рассказываем, где и сколько нужно платить

Курортный сбор запустили в нескольких регионах России еще в 2018 году — в 2024 году он появился в Санкт-Петербурге. Что такое курортный сбор, кто должен и не должен его платить и в каких ещё регионах он есть — читайте в этом материале.

Что такое курортный сбор и зачем он Курортный сбор — оплата, которую должны внести туристы за пребывание в части курортных мест России. Пока что такая плата за туризм работает в экспериментальном формате. Сколько составляет курортный сбор? Плата, которую берут с туристов, в каждом регионе, в котором она введена, своя — её размер устанавливают региональные власти. Однако, согласно закону, этот налог может составлять максимум 100 рублей за сутки. Кроме того, власти могут изменить размер сбора — в зависимости от сезона или установить в разных городах региона разные платы. Сбор могут и временно отменить. Кому и как оплатить курортный сбор Сбор с путешественника должна взять фирма, которая предоставляет ему жилье: гостиница, отель, хостел и подобные. Сбор гости оплачивают в день выезда из гостиницы: платить нужно за каждые сутки пребывания, кроме тех, в которые вы приехали. Рассчитывать то, сколько должен заплатить путешественник, будет оператор. После оплаты гость получит квитанцию. После этого оператор должен направить полученные средства в региональный бюджет. На что идет курортный сбор По заявлению правительства, средства со сборов направляют на благоустройство курорта — содержание и ремонт туристических объектов, проектирования и постройку новых. Кто платит, а кто не платит курортный сбор Сбор взимают практически со всех туристы, которые приезжают туда, где он введен. Однако есть несколько условий, при которых человек освобождается от платы. Кто должен платить сбор Сбор платят туристы, которым больше 18 лет, и, пребывание которых подходит под два критерия: турист пробудет на территории региона, где введен сбор, больше суток;

турист будет жить в месте, которое принадлежит юрлицу или ИП. Налог обязаны платить не только туристы в классическом понимании, но и те люди, которые приехали в командировку. Если вы будете жить в отеле, курортный сбор с вас возьмут, а если у родственников или на съемной квартире — нет. . Фото: 1MI Кто не должен платить сбор Во-первых, от сбора освобождаются туристы, которые будут жить не в гостиницах или отелях, а арендовать жилье у частников — например, если вы сняли комнату посуточно или будете жить у родственников или друзей, то сбор платить не требуется. Во-вторых, сбор не берут с путешественником младше 18 лет. Есть еще несколько условий, при исполнении которых сбор оплачивать не нужно. Вот какие: иметь недвижимость или постоянную работу в том месте, где взимают сбор;

быть студентом очной формы обучения до 24 лет тех вузов, которые расположены в регионе;

быть инвалидом первой и второй группы и те, кто их сопровождает;

приехать регион на лечение;

иметь диагноз туберкулез;

быть малоимущей семьей;

приехать в регион на соревнования как спортсмен, тренеры или другой специалист из этой сферы. Также налог могут не платить участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны и другие льготные категории. Курортный сбор в регионах: где есть и какой Сбор вводили в пяти субъектах России — в части из них он продолжает действовать. Курортный сбор в Санкт-Петербурге Его ввели в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года. В этом городе он составляет 100 рублей в сутки. Курортный сбор в Краснодарском крае В этом крае больше курортный сбор введен в нескольких городах. Самый большой он в Сочи — 50 рублей. В других населенных пунктах края — 30 рублей ежедневно. Такую сумму нужно оплатить отдыхающим за каждые сутки в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсе, Горячем Ключе, поселениях Туапсинского, Ейского и Мостовского районов. Курортный сбор в разных регионах и городах составляет от 30 до 100 рублей в сутки. . Фото: 1MI Курортный сбор в «Сириусе» В «Сириусе» ввели туристический налог еще в 2023 году. В феврале–марте 2024 года налог временно перестали взимать, но с 1 апреля 2024 года сбор снова нужно платить — 50 рублей в сутки. Курортный сбор в Крыму С февраля 2022 года сбор на территориях Крыма больше платить не нужно. До этого в нескольких городах он был. Курортный сбор в Ставропольском крае В этом регионе сбор берут с приезжающих в Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Минераловодский городской округ. Тут он составляет 100 рублей. Курортный сбор в Алтайском крае Курортный сбор есть только в одной территории края — Белокурихе. Приезжающие туда обязаны платить 50 рублей ежедневно. Читайте также: Красноярский край вошел в топ самых романтичных мест для путешествий Во сколько красноярцам обойдется отдых в Турции в 2024 году? И как можно сэкономить? Куда можно недорого полететь на майские праздники из Красноярска