Курортный сбор в России: рассказываем, где и сколько нужно платить

Posted 30 апреля, 13:22
Published 30 апреля, 13:22
Modified 22 ноября, 06:44
Updated 22 ноября, 06:44
Курортный сбор — оплата, которую должны внести туристы за пребывание в части курортных мест России. Пока что такая плата за туризм работает в экспериментальном формате.
Плата, которую берут с туристов, в каждом регионе, в котором она введена, своя — её размер устанавливают региональные власти. Однако, согласно закону, этот налог может составлять максимум 100 рублей за сутки.
Кроме того, власти могут изменить размер сбора — в зависимости от сезона или установить в разных городах региона разные платы. Сбор могут и временно отменить.
Сбор с путешественника должна взять фирма, которая предоставляет ему жилье: гостиница, отель, хостел и подобные.
Сбор гости оплачивают в день выезда из гостиницы: платить нужно за каждые сутки пребывания, кроме тех, в которые вы приехали. Рассчитывать то, сколько должен заплатить путешественник, будет оператор. После оплаты гость получит квитанцию.
После этого оператор должен направить полученные средства в региональный бюджет.
По заявлению правительства, средства со сборов направляют на благоустройство курорта — содержание и ремонт туристических объектов, проектирования и постройку новых.
Сбор взимают практически со всех туристы, которые приезжают туда, где он введен. Однако есть несколько условий, при которых человек освобождается от платы.
Сбор платят туристы, которым больше 18 лет, и, пребывание которых подходит под два критерия:
Налог обязаны платить не только туристы в классическом понимании, но и те люди, которые приехали в командировку.
Во-первых, от сбора освобождаются туристы, которые будут жить не в гостиницах или отелях, а арендовать жилье у частников — например, если вы сняли комнату посуточно или будете жить у родственников или друзей, то сбор платить не требуется.
Во-вторых, сбор не берут с путешественником младше 18 лет.
Есть еще несколько условий, при исполнении которых сбор оплачивать не нужно. Вот какие:
Также налог могут не платить участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды войны и другие льготные категории.
Сбор вводили в пяти субъектах России — в части из них он продолжает действовать.
Его ввели в Санкт-Петербурге с 1 апреля 2024 года. В этом городе он составляет 100 рублей в сутки.
В этом крае больше курортный сбор введен в нескольких городах. Самый большой он в Сочи — 50 рублей.
В других населенных пунктах края — 30 рублей ежедневно. Такую сумму нужно оплатить отдыхающим за каждые сутки в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Туапсе, Горячем Ключе, поселениях Туапсинского, Ейского и Мостовского районов.
В «Сириусе» ввели туристический налог еще в 2023 году. В феврале–марте 2024 года налог временно перестали взимать, но с 1 апреля 2024 года сбор снова нужно платить — 50 рублей в сутки.
С февраля 2022 года сбор на территориях Крыма больше платить не нужно. До этого в нескольких городах он был.
В этом регионе сбор берут с приезжающих в Ессентуки, Кисловодск, Железноводск, Пятигорск и Минераловодский городской округ. Тут он составляет 100 рублей.
Курортный сбор есть только в одной территории края — Белокурихе. Приезжающие туда обязаны платить 50 рублей ежедневно.