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Posted 1 мая, 11:41

Published 1 мая, 11:41

Modified 3 мая, 04:02

Updated 3 мая, 04:02

Актера из Красноярска с ожогами 90% тела нашли у военкомата в Санкт-Петербурге

Актера из Красноярска с ожогами 90% тела нашли у военкомата в Санкт-Петербурге

1 мая 2024, 11:41
Фото: massovki.net
В Санкт-Петербурге ночью 1 мая нашли обожженного 24-летнего мужчину.

Молодого человека нашли недалеко от военкомата на набережной реки Фонтанки. По данным СМИ, мужчину госпитализировали с термическими ожогами 90% тела — его поместили в ожоговую реанимацию.

Предварительно, по данным «Фонтанки», происшествие не связано с военкоматом — полиция проверяет версию о ссоре с девушкой.

Пострадавший работает в актерской и танцевальной сферах — его анкеты есть на сайтах по поиску актеров. В одной из них молодой человек указывал, что в 2018 году окончил Красноярский многопрофильный техникум имени В. П. Астафьева.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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