Актера из Красноярска с ожогами 90% тела нашли у военкомата в Санкт-Петербурге

Posted 1 мая, 11:41
Published 1 мая, 11:41
Modified 3 мая, 04:02
Updated 3 мая, 04:02
Молодого человека нашли недалеко от военкомата на набережной реки Фонтанки. По данным СМИ, мужчину госпитализировали с термическими ожогами 90% тела — его поместили в ожоговую реанимацию.
Предварительно, по данным «Фонтанки», происшествие не связано с военкоматом — полиция проверяет версию о ссоре с девушкой.
Пострадавший работает в актерской и танцевальной сферах — его анкеты есть на сайтах по поиску актеров. В одной из них молодой человек указывал, что в 2018 году окончил Красноярский многопрофильный техникум имени В. П. Астафьева.
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.