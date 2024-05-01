Главные тренды в одежде весной и летом 2024 года. Топ от стилиста

Posted 1 мая 2024, 09:37
Published 1 мая 2024, 09:37
Modified 28 февраля, 08:09
Updated 28 февраля, 08:09
Частный стилист Кристина Надашвили рассказала, что тренды весны — женственность, соблазнительность и удобство. Вот топ-5 этих трендов.
Дизайнеры предлагают белые платья-миди в бохо или романтичном стиле с оборками и кружевом.
«Обязательно берите на заметку, ведь это легкий и практичный способ выглядеть нарядно и женственно», — говорит стилист.
Сочетать белые платья можно с джинсовыми или кожаными черными куртками.
Сейчас, рассказывает стилист, этот вид рубашек возвращается в моду.
«С легкой и очень модной руки синьоры Прада и нашумевшего показа Miu Miu на подиумы вернулись поло в самых оригинальных исполнениях: цветные, с длинными и короткими рукавами, с контрастными воротниками и яркими принтами».
Можно выбрать любое на свой вкус и сочетать с другими вещами в гардеробе.
Сейчас дизайнеры всё чаще предлагают «прозрачную» одежду — юбки, брюки, блузки и платя делают из просвечивающихся тканей.
«Смелые девушки надевают такие вещи прямо на нижнее белье, а те кто поскромнее, как я, например, могут использовать несколько слоев одежды», — объяснила Надашвили.
Такой образ выглядит свежо, изящно и «вписывается в актуальный тренд» на многослойность.
Этот тренд стилист назвала своим любимым. При этом, отметила эксперт, не обязательно «облачаться в метал с ног до головы».
«Можно надеть только брюки или топ. Это будет ярким и при этом уместным дополнением к любому образу».
Тренд на красный и леопардовый до сих остается актуален, говорит Надашвили.
«В летних коллекциях брендов по всему миру — пляжные и летние наряды в этой гамме».
Иногда, отмечает стилист, удачно можно сочетать эти принт и цвет в одном образе.