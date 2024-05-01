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Posted 1 мая 2024, 09:37

Published 1 мая 2024, 09:37

Modified 28 февраля, 08:09

Updated 28 февраля, 08:09

Стилист рассказал о главных трендах в одежде весной и летом

Главные тренды в одежде весной и летом 2024 года. Топ от стилиста

1 мая 2024, 09:37
Фото: 1MI.

Стилист рассказал о главных трендах в одежде весной и летом

«Проспект Мира» поговорил со стилистом и узнал главные тренды в одежде весны и начала лета 2024 года.

Частный стилист Кристина Надашвили рассказала, что тренды весны — женственность, соблазнительность и удобство. Вот топ-5 этих трендов.

Белый цвет

Дизайнеры предлагают белые платья-миди в бохо или романтичном стиле с оборками и кружевом.

«Обязательно берите на заметку, ведь это легкий и практичный способ выглядеть нарядно и женственно», — говорит стилист.

Сочетать белые платья можно с джинсовыми или кожаными черными куртками.

Поло

Сейчас, рассказывает стилист, этот вид рубашек возвращается в моду.

«С легкой и очень модной руки синьоры Прада и нашумевшего показа Miu Miu на подиумы вернулись поло в самых оригинальных исполнениях: цветные, с длинными и короткими рукавами, с контрастными воротниками и яркими принтами».

Можно выбрать любое на свой вкус и сочетать с другими вещами в гардеробе.

Прозрачность и многослойность

Сейчас дизайнеры всё чаще предлагают «прозрачную» одежду — юбки, брюки, блузки и платя делают из просвечивающихся тканей.

«Смелые девушки надевают такие вещи прямо на нижнее белье, а те кто поскромнее, как я, например, могут использовать несколько слоев одежды», — объяснила Надашвили.

Такой образ выглядит свежо, изящно и «вписывается в актуальный тренд» на многослойность.

Металлизированные ткани

Этот тренд стилист назвала своим любимым. При этом, отметила эксперт, не обязательно «облачаться в метал с ног до головы».

«Можно надеть только брюки или топ. Это будет ярким и при этом уместным дополнением к любому образу».

Красный цвет и леопардовый принт

Тренд на красный и леопардовый до сих остается актуален, говорит Надашвили.

«В летних коллекциях брендов по всему миру — пляжные и летние наряды в этой гамме».

Иногда, отмечает стилист, удачно можно сочетать эти принт и цвет в одном образе.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Одежда#Мода#Тренды
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