Аудиогид «Наушники» появился в центре Виктора Астафьева

Posted 2 мая, 06:20
Published 2 мая, 06:20
Modified 2 мая, 08:31
Updated 2 мая, 08:31
В Национальном центре Виктора Астафьева установили интерактивный арт-объект «Наушники» — это часть масштабного проекта «Променад по Овсянке».
Уличный экспонат работает за счет преобразования механической энергии в электрическую. Чтобы воспользоваться им, посетителям необходимо покрутить ручку, заряжающую устройство. После этого аудиогид предложит послушать отрывки из произведений Астафьева, озвученные голосом ведущего солиста Красноярской краевой филармонии Виталия Осипова.
Всего в наушники загружено 10 законченных по смыслу фрагментов из таких произведений писателя, как «Последний поклон», «Затеси» и другие. Эта инсталляция является частью большого проекта «Променад по домам», реализованного при поддержке партнера — Группы Компаний «СтройИнновация».
Аудиоспектакль-променад приурочен к 100-летию со дня рождения Виктора Петровича Астафьева и позволяет посетителям открыть для себя мысли и творчество великого русского писателя, прогуливаясь по его родному селу Овсянка.