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Posted 2 мая, 06:20

Published 2 мая, 06:20

Modified 2 мая, 08:31

Updated 2 мая, 08:31

Аудиогид «Наушники» появился в центре Виктора Астафьева

Аудиогид «Наушники» появился в центре Виктора Астафьева

2 мая 2024, 06:20
Фото: ГК «СтройИнновация»
Любой желающий может покрутить ручку, зарядить наушники и послушать отрывки из повестей писателя в исполнении известного вокалиста

В Национальном центре Виктора Астафьева установили интерактивный арт-объект «Наушники» — это часть масштабного проекта «Променад по Овсянке».

Уличный экспонат работает за счет преобразования механической энергии в электрическую. Чтобы воспользоваться им, посетителям необходимо покрутить ручку, заряжающую устройство. После этого аудиогид предложит послушать отрывки из произведений Астафьева, озвученные голосом ведущего солиста Красноярской краевой филармонии Виталия Осипова.

Всего в наушники загружено 10 законченных по смыслу фрагментов из таких произведений писателя, как «Последний поклон», «Затеси» и другие. Эта инсталляция является частью большого проекта «Променад по домам», реализованного при поддержке партнера — Группы Компаний «СтройИнновация».

Аудиоспектакль-променад приурочен к 100-летию со дня рождения Виктора Петровича Астафьева и позволяет посетителям открыть для себя мысли и творчество великого русского писателя, прогуливаясь по его родному селу Овсянка.

#Диана Гусева
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