Аудиогид «Наушники» появился в центре Виктора Астафьева

Всего в наушники загружено 10 законченных по смыслу фрагментов из таких произведений писателя, как «Последний поклон», «Затеси» и другие. Эта инсталляция является частью большого проекта «Променад по домам», реализованного при поддержке партнера — Группы Компаний «СтройИнновация».