В полиции рассказали, как идет розыск Романа Гольдмана

Posted 2 мая, 09:53
Published 2 мая, 09:53
Modified 27 ноября, 05:12
Updated 27 ноября, 05:12
Начальник главного следственного управления Руслан Северин сообщил, что сейчас полиция ждет информацию, которая позволила бы задержать и экстрадировать Гольдмана.
«Он официально объявлен в международный розыск. Мы контактируем с Интерполом и ждем любой значимой информации, которая позволила бы правильно среагировать в части его экстрадиции, задержания и так далее», — рассказал Северин.
Полиция признала потерпевшими 780 людей из списка пайщиков — всего их около 2,5 тысячи. Однако пострадавшими будут признаны не все, так как с некоторыми из них обязательства были уже выполнены.
По предварительным данным, сумма причиненного пайщикам составляет около 1,9 млрд рублей. Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».
В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.