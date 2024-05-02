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Posted 2 мая, 09:53

Published 2 мая, 09:53

Modified 27 ноября, 05:12

Updated 27 ноября, 05:12

В полиции рассказали, как идет розыск Романа Гольдмана

В полиции рассказали, как идет розыск Романа Гольдмана

2 мая 2024, 09:53
Фото: Заксобрание/МВД24.
В ГУ МВД Красноярского края рассказали детали о деле беглого экс-депутата и агромагната Романа Гольдмана, который находится в международном розыске.

Начальник главного следственного управления Руслан Северин сообщил, что сейчас полиция ждет информацию, которая позволила бы задержать и экстрадировать Гольдмана.

«Он официально объявлен в международный розыск. Мы контактируем с Интерполом и ждем любой значимой информации, которая позволила бы правильно среагировать в части его экстрадиции, задержания и так далее», — рассказал Северин.

Полиция признала потерпевшими 780 людей из списка пайщиков — всего их около 2,5 тысячи. Однако пострадавшими будут признаны не все, так как с некоторыми из них обязательства были уже выполнены.

По предварительным данным, сумма причиненного пайщикам составляет около 1,9 млрд рублей. Полиция наложила арест на сумму около 4 млрд рублей — это имущество всех юридических лиц, входящих в группу компаний ПАО УК «Голдман Групп».

В ноябре 2023 года против Романа Гольдмана возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статья 159 УК РФ). Дело связано с обращениями в полицию пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад», который прекратил работу в ноябре.

В январе 2024 года возбудили второе уголовное дело за мошенничество. По версии следствия, Гольдман продал предприятие, которым не имел права распоряжаться — из-за того, что не расплатился с прошлым владельцем.

Сам Гольдман покинул Россию. В полиции говорили, что он находится в «недружественной» стране и что им известно его местонахождение.

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