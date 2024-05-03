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Posted 3 мая, 02:20

Published 3 мая, 02:20

Modified 3 мая, 12:20

Updated 3 мая, 12:20

В Красноярском крае ребенок обморозил ноги из-за пьяного отчима

3 мая 2024, 02:20
В Красноярском крае мальчик отморозил ноги из-за пьяного отчима — ребенок испугался и выбежал на улицу без обуви.

Эту историю рассказала уполномоченная по правам ребенка в регионе Ирина Мирошникова в своем докладе. К ней обратилась бабушка мальчика. По её словам, 12 декабря 2023 года отчим выгнал раздетого мальчика на улицу. Ребенок обморозил ноги и попал в больницу.

Оказалось, что в тот день мужчина пришел домой пьяным — он начал ссориться с мамой ребенка. Подросток сделал отчиму замечание, но мужчина оттолкнул его.

«Конфликт между родителями стал накаляться, ребенок испугался за мать, хотел позвать на помощь знакомых. Мальчик схватил одежду, но не успел обуться и босиком выскочил на улицу. В результате у мальчика произошло обморожение обеих стоп», — рассказала Мирошникова.

Ранее семья, заявила Мирошникова, не попадала в поле зрения органов профилактики.

Отчим живет в семье три года. Всего он и его жена воспитывают четверых несовершеннолетних детей. Трое из них — от первого брака матери, четвертый ребёнок — совместный. Дети заявили, что у них с мужчиной хорошие отношения — он их не обижал. С мамой у отчима, говорят дети, возникают конфликты, когда он «приходит домой в нетрезвом состоянии».

После этой ситуации мужчина, отметила уполномоченная, поговорил с каждым из четырех детей и извинился. Сообщается, что мужчина согласился обратиться за помощью к врачу-наркологу.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Красноярский край#Алкоголь#Ирина Мирошникова#Отчим
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