В Красноярском крае ребенок обморозил ноги из-за пьяного отчима

Отчим живет в семье три года. Всего он и его жена воспитывают четверых несовершеннолетних детей. Трое из них — от первого брака матери, четвертый ребёнок — совместный. Дети заявили, что у них с мужчиной хорошие отношения — он их не обижал. С мамой у отчима, говорят дети, возникают конфликты, когда он «приходит домой в нетрезвом состоянии».