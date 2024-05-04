Миллиарды на куриных яйцах: как обогатились птицефабрики после скандального роста цен

На птицефабрике работает 88 человек. Предприятие зарегистрировали еще 2008 году. С тех пор сменилось четыре владельца, последний — Роман Купцов. Данных из открытых источников о нем нам найти не удалось, но примечательно, что бенефициаром он стал в 2019 году — тогда же копания и стала получать поддержку от государства.