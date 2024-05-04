Миллиарды на куриных яйцах: как обогатились птицефабрики после скандального роста цен

Posted 4 мая, 04:24
Published 4 мая, 04:24
Modified 5 ноября, 09:47
Updated 5 ноября, 09:47
Начиная с осени 2023 года цены на куриное яйцо начали стремительно расти и достигли рекордной стоимости. По данным Красноярскстата, с конца августа по конец декабря цена за десяток выросла с 74 до 135 рублей. Осенью-зимой 2022-го стоимость тоже увеличивалась, но при этом достигала всего 79 рублей.
Прошлогодней осенью в краевом минсельхозе назвали несколько причин повышения стоимости: рост цен на горюче-смазочные материалы, корма для птицы, ветеринарные препараты, оборудование, а также увеличение спроса.
Позже красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин обвинил торговые сети в накрутке цен. Представители магазинов же заявили, что проблемы с производством куриного яйца наблюдаются на предприятиях, поэтому и растут цены.
«Проспект Мира» прошелся по магазинам города и посмотрел, яйца каких производителей представлены на прилавках. Мы узнали, как изменилась выручка птицефабрик и яичных предпринимателей за год, ориентируясь на данные сервиса «Спарк».
Продукция от торгового дома «Гриф» есть на полках в «Красном яре», а сама компания зарегистрирована в Красноярске на Северном шоссе. Единственный вид деятельности «Грифа» — торговля оптовая яйцами. Занимаются этим 8 человек — столько сотрудников официально трудоустроено в организации.
За 2023-й компания заработала 1,16 миллиарда рублей, а годом ранее — почти в два раза меньше — 620 млн. Прибыль фирмы также выросла, однако по сравнению с суммой доходов ее вряд ли можно назвать большой: за 2023-й — 7,7 млн рублей, за 2022-й — 5,2 млн.
ТД «Гриф» зарегистрировали еще в 2015 году. Бессменным и единственным его владельцем и руководителем является 39-летняя Эльвира Ханаева. Предпринимательница также владеет убыточным ООО «Арестея», которое занимается розничной продажей продовольственных товаров. С 2021 года компания приносит только убытки. Так, в 2023 год с доходами в 22,5 млн убыток составил 3 млн рублей.
Куриные яйца от птицефабрики «Преображенской» мы заметили все в том же «Красном яре». Предприятие зарегистрировано в поселке Преображенский Назаровского района и имеет множество видов деятельности: от выращивания зерна до лесозаготовки, однако основная деятельность — это разведение птицы. В том числе, фирма занимается оптовой продажей яиц.
За год компания увеличила доходы почти в 2 раза — в 2022-м заработала 375 млн, а в 2023-м — 676 млн. А прибыль выросла в 4 раза: с 20 млн до 82 млн рублей. Отметим, что c 2019 года птицефабрика получает крупную поддержку от государства: от 13 млн до 20 млн рублей ежегодно, а в 2023-м получила 32,2 млн.
На птицефабрике работает 88 человек. Предприятие зарегистрировали еще 2008 году. С тех пор сменилось четыре владельца, последний — Роман Купцов. Данных из открытых источников о нем нам найти не удалось, но примечательно, что бенефициаром он стал в 2019 году — тогда же копания и стала получать поддержку от государства.
Самые распространенные куриные яйца на полках «Командора» от «Бархатовской» птицефабрики, которая находится в Березовском районе в селе Бархатово и является градообразующим предприятием. Основной вид деятельности предприятия — разведение птицы. Этим занимаются 302 человека.
За год птицефабрика увеличила свои доходы больше чем на треть — с 1 млрд до 1,38 млрд рублей. Убыток в 33 млн вырос до прибыли в 435 млн рублей.
100% акций «Бархатовской» принадлежит краю, директор птицефабрики — Ульяна Кузнецова. Ее назначили на эту должность в июне 2023-го после скандала с прошлым руководителем Андреем Бахтиным, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, с 2016 по 2022 год птицефабрика продавала продукцию по заниженной стоимости другой организации, в руководстве которой был Бахтин — убыток оценили в два миллиона. Отметим, ранее речь шла об убытке в 70 млн рублей.
«Бархатовскую» создали еще в 1972 году из птицесовхоза. В 1990–2000 годах статус юридического лица сменился из госпредприятия в открытое акционерное общество. Птицефабрику хотели продать — речь об этом шла с середины 2000-х. Тогда власти заявляли, что она практически не приносит прибыли, а приватизация позволит ей развиваться, однако решиться на продажу не могли до 2021 года.
В 2022 году предприятие выставили на торги по рыночной стоимости за 1,07 млрд рублей, однако никто на аукцион не заявился. Далее цену снизили до 700 млн рублей, но и со скидкой никто не захотел ее покупать. В итоге власти решили оставить ее в собственности края.
В «Красном яре» мы заметили яйца от «Зари». Основной вид деятельности предприятия — разведение птицы. Также компания занимается растениеводством, выращивает зерно, производит корма для птиц. Этим занимаются 189 человек.
За минувший год градообразующее предприятие поселка Емельяново увеличило выручку больше чем на полмиллиарда рублей — с 2 млрд в 2022-м до 2,6 млрд рублей в 2023-м. Прибыль выросла больше чем в 2,5 раза — с 291 млн до 795 млн рублей.
«Зарю» создали в 1960 году на базе птицефермы совхоза. До 2008 года она находилась в государственной собственности, однако ее решили продать из-за долгов. Купил птицефабрику кредитор — ЗАО «Назаровское», которое занимается сельским хозяйством и скотоводством. Цена продажи составила 47 млн рублей — ее стоимость снизили с 95 млн, так как покупателей не было.
В открытых данных нет сведений о том, кто сейчас является собственником ОАО «Заря», однако известно, что директор птицефабрики — Исаев Игорь Валерьевич, а директором ЗАО «Назаровское» является отец Игоря — депутат заксобрания края Исаев Валерий. Ранее «Проспект Мира» включал обоих в список богатейших людей края.
Кроме того, что Исаев-младший руководит «Зарей», он также имеет 5% долю в ТД «Сельские зори», головной компанией которой выступает та же «Заря» с 95% акций. Выручка торгового дома 3а 2023 год составила 3 млрд рублей с убытком в полмиллиона.
Суммарная прибыль трех птицефабрик (не берем в расчет торговый дом «Гриф») за 2023 год составила больше 1,3 млрд рублей, а в 2022-м была 278 млн. То есть прибыль выросла почти в пять раз. Справедливости ради отметим, что в 2021 год суммарная прибыль трех предприятий составила 641 млн рублей.
«ПМ» направил запросы в птицефабрики и спросил, не связана ли рекордная выручка в 2023-м с ростом цен на куриное яйцо. На момент публикации ответов мы не получили.
В конце 2023-го УФАС возбудило несколько дел в отношении производителей яиц в Кемеровской, Воронежской областях и других регионах, однако Красноярского края в списке не оказалось. В краевом УФАС сообщили «ПМ», что проверки на птицефабриках не проводились, так как поручений не было.
«Внеплановые проверки бизнеса могут проводиться только по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о рисках нарушения обязательных требований. А плановые проверки могут проводиться только на объектах с чрезвычайно высокими и высокими категориями риска.
В настоящее время соответствующие поручения, требования, информация в Красноярское УФАС России не поступала, проверки в отношении производителей яиц не проводились».