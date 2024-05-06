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Posted 6 мая, 10:41

Published 6 мая, 10:41

Modified 6 мая, 10:51

Updated 6 мая, 10:51

Красноярец мог умереть в захламленной до потолка квартире. В нее не могут пробраться

6 мая 2024, 10:41
В Красноярске жители многоквартирного дома №17а на улице Коломенской жалуются на неприятный запах в подъезде. Соседи считают, что пахнет из захламленной квартиры соседа, которого не видели около месяца.

Соседка 69-летнего мужчины рассказала Ngs24.ru, что после смерти матери он остался один в 3-комнатной квартире.

«Особо нелюдимый, но воспитанный, здоровался, не ругался. Он выглядел вполне адекватным, но коробки в окнах смущали».

Женщина заявляет, что в последний раз мужчину видели 10 апреля. Сейчас в подъезде чувствуется неприятный запах — и соседи считают, что мужчина мог умереть. Но выяснить это не получилось из-за захламленной квартиры. Коридор до потолка завален хламом, такую же картину можно увидеть в окнах.

«Вызывали разные службы, но все, что они сделали, смогли выломать дверь. Через собранный хлам пройти никто никуда не смог… Ну мог [умереть], возрастной же… В марте болел чем-то, со слов людей», — говорит соседка.

Женщина добавила, что мусор накапливается в квартире как минимум несколько лет. Люди обращались в УК, но не помогло.

Как ответили журналистам в УК «ЖСК», которая обслуживает дом, сотрудники не имеют права входить в квартиру собственника без его согласия или его законных представителей.

Корреспонденту «Проспекта Мира» в полиции подтвердили, что жильцы дома, действительно, жаловались на неприятный запах. Но ситуация пока не прояснилась.

«На данный момент у нас нет информации, что там происходит. Сейчас администрация и управляющая компания решают вопрос о доступе в квартиру».
  • Ранее жители дома на улице Елены Стасовой пожаловались на нашествие клещей. Они попросили провести обработку против членистоногих.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск
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