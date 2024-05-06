Красноярец мог умереть в захламленной до потолка квартире. В нее не могут пробраться

Posted 6 мая, 10:41
Published 6 мая, 10:41
Modified 6 мая, 10:51
Updated 6 мая, 10:51
Соседка 69-летнего мужчины рассказала Ngs24.ru, что после смерти матери он остался один в 3-комнатной квартире.
«Особо нелюдимый, но воспитанный, здоровался, не ругался. Он выглядел вполне адекватным, но коробки в окнах смущали».
Женщина заявляет, что в последний раз мужчину видели 10 апреля. Сейчас в подъезде чувствуется неприятный запах — и соседи считают, что мужчина мог умереть. Но выяснить это не получилось из-за захламленной квартиры. Коридор до потолка завален хламом, такую же картину можно увидеть в окнах.
«Вызывали разные службы, но все, что они сделали, смогли выломать дверь. Через собранный хлам пройти никто никуда не смог… Ну мог [умереть], возрастной же… В марте болел чем-то, со слов людей», — говорит соседка.
Женщина добавила, что мусор накапливается в квартире как минимум несколько лет. Люди обращались в УК, но не помогло.
Как ответили журналистам в УК «ЖСК», которая обслуживает дом, сотрудники не имеют права входить в квартиру собственника без его согласия или его законных представителей.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в полиции подтвердили, что жильцы дома, действительно, жаловались на неприятный запах. Но ситуация пока не прояснилась.
«На данный момент у нас нет информации, что там происходит. Сейчас администрация и управляющая компания решают вопрос о доступе в квартиру».