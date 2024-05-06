Красноярец мог умереть в захламленной до потолка квартире. В нее не могут пробраться

В Красноярске жители многоквартирного дома №17а на улице Коломенской жалуются на неприятный запах в подъезде. Соседи считают, что пахнет из захламленной квартиры соседа, которого не видели около месяца.

Соседка 69-летнего мужчины рассказала Ngs24.ru, что после смерти матери он остался один в 3-комнатной квартире. «Особо нелюдимый, но воспитанный, здоровался, не ругался. Он выглядел вполне адекватным, но коробки в окнах смущали». Женщина заявляет, что в последний раз мужчину видели 10 апреля. Сейчас в подъезде чувствуется неприятный запах — и соседи считают, что мужчина мог умереть. Но выяснить это не получилось из-за захламленной квартиры. Коридор до потолка завален хламом, такую же картину можно увидеть в окнах. «Вызывали разные службы, но все, что они сделали, смогли выломать дверь. Через собранный хлам пройти никто никуда не смог… Ну мог [умереть], возрастной же… В марте болел чем-то, со слов людей», — говорит соседка. Женщина добавила, что мусор накапливается в квартире как минимум несколько лет. Люди обращались в УК, но не помогло. Как ответили журналистам в УК «ЖСК», которая обслуживает дом, сотрудники не имеют права входить в квартиру собственника без его согласия или его законных представителей. Корреспонденту «Проспекта Мира» в полиции подтвердили, что жильцы дома, действительно, жаловались на неприятный запах. Но ситуация пока не прояснилась. «На данный момент у нас нет информации, что там происходит. Сейчас администрация и управляющая компания решают вопрос о доступе в квартиру». Ранее жители дома на улице Елены Стасовой пожаловались на нашествие клещей. Они попросили провести обработку против членистоногих. Читайте также: К жителям Тихих Зорь пришли медики и просили привиться. Один из жильцов заболел корью