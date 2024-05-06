Рядом с рынком КрасТЭЦ нашли казино. Вот как оно выглядит

Posted 6 мая, 05:17
Published 6 мая, 05:17
Modified 6 мая, 05:19
Updated 6 мая, 05:19
По версии краевого СК, не позднее октября 2022 года 35-летний красноярец арендовал помещение на Красрабе, установил там компьютеры и нанял персонал. Предварительно, казино работало под видом криптовалютного клуба.
Как сообщили «Проспекту Мира» в полиции, на данный момент неизвестно, какой доход получили организаторы от деятельности казино.
«Сумма будет установлена в ходе следствия».
Силовики задержали троих работников заведения: оператора, администратора и охранника. Во время обысков в помещении находился один игрок.
Следователи изъяли 15 компьютеров, около 70 тысяч рублей, документы и другое.
Сейчас силовики устанавливают местонахождение предполагаемого 35-летнего организатора. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой (часть 3 статьи 171.2 УК).