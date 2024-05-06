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Posted 6 мая, 05:17

Published 6 мая, 05:17

Modified 6 мая, 05:19

Updated 6 мая, 05:19

Рядом с рынком КрасТЭЦ нашли казино. Вот как оно выглядит

Рядом с рынком КрасТЭЦ нашли казино. Вот как оно выглядит

6 мая 2024, 05:17
Фото: t.me/mvd_24
В Ленинском районе Красноярска нашли подпольное казино. Оно находилось рядом с рынком КрасТЭЦ и работало с 2022 года.

По версии краевого СК, не позднее октября 2022 года 35-летний красноярец арендовал помещение на Красрабе, установил там компьютеры и нанял персонал. Предварительно, казино работало под видом криптовалютного клуба.

Как сообщили «Проспекту Мира» в полиции, на данный момент неизвестно, какой доход получили организаторы от деятельности казино.

«Сумма будет установлена в ходе следствия».

Силовики задержали троих работников заведения: оператора, администратора и охранника. Во время обысков в помещении находился один игрок.

Видео: t.me/mvd_24.

Следователи изъяли 15 компьютеров, около 70 тысяч рублей, документы и другое.

Сейчас силовики устанавливают местонахождение предполагаемого 35-летнего организатора. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой (часть 3 статьи 171.2 УК).

  • Ранее в федеральный розыск объявили предполагаемого организатора сети подпольных казино в Красноярске Максима Черепанова. Согласно показаниям соучастников, ежемесячный доход от нелегальных игорных заведений составлял до 20 миллионов рублей.
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