Рядом с рынком КрасТЭЦ нашли казино. Вот как оно выглядит

В Ленинском районе Красноярска нашли подпольное казино. Оно находилось рядом с рынком КрасТЭЦ и работало с 2022 года.

По версии краевого СК, не позднее октября 2022 года 35-летний красноярец арендовал помещение на Красрабе, установил там компьютеры и нанял персонал. Предварительно, казино работало под видом криптовалютного клуба. Как сообщили «Проспекту Мира» в полиции, на данный момент неизвестно, какой доход получили организаторы от деятельности казино. «Сумма будет установлена в ходе следствия». Силовики задержали троих работников заведения: оператора, администратора и охранника. Во время обысков в помещении находился один игрок. Видео: t.me/mvd_24 . Следователи изъяли 15 компьютеров, около 70 тысяч рублей, документы и другое. Сейчас силовики устанавливают местонахождение предполагаемого 35-летнего организатора. Возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр, совершенные организованной группой (часть 3 статьи 171.2 УК). Ранее в федеральный розыск объявили предполагаемого организатора сети подпольных казино в Красноярске Максима Черепанова. Согласно показаниям соучастников, ежемесячный доход от нелегальных игорных заведений составлял до 20 миллионов рублей. Читайте также: Появилось видео жесткой облавы на подпольное казино под «Магнитом» в Красноярске Прокуратура показала кафе-казино бывшего начальника полиции