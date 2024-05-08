prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 мая, 01:34

Published 8 мая, 01:34

Modified 13 мая, 07:23

Updated 13 мая, 07:23

Красноярцам рассказали, какие улицы перекроют ради парада и где оставить авто

Какие улицы будут перекрыты во время парада 9 Мая и где оставить авто? Вот карта

8 мая 2024, 01:34
Фото: ГИБДД

Красноярцам рассказали, какие улицы перекроют ради парада и где оставить авто

В Красноярске на время проведения парада 9 Мая закроют проезд и запретят парковку на проспекте Красноярский рабочий. Рассказываем, где будет нельзя проехать и где можно оставить машину.

Колонны парада и военная техника 9 Мая пройдут по участку проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от улицы Чайковского до улицы Малаховская.

Этот участок закроют для движения с 22:00 8 мая до 6:00 10 мая. Въезд автомобилей будет запрещен на все проезды, прилегающие к этому месту:

  • Административный проезд;
  • Спортивный проезд;
  • улица Инструментальная.

Объехать перекрытый участок на авто можно по улицам Юности и Семафорная.

Фото: ГИБДД

На это время поменяются и схемы движения общественного транспорта — автобусы поедут через Семафорную. Ближайшие к месту проведения парада остановки: «Каменный квартал», «ул. Московская 32/2» и «ул. Мичурина».

Фото: ГИБДД

Припарковать авто можно будет вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от Транспортного до Заводского проезда, возле магазинов «Леруа Мерлен», «Планета электрика» и напротив завода «Красцветмет».

Читайте также:
На 9 Мая в Красноярске установят двухкилометровый периметр с досмотромПубликуем полную программу на 9 Мая в Красноярске: где и какие мероприятия будутДроны, экстремистские флаги: что нельзя приносить на парад 9 Мая в Красноярске
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#9 Мая#Парад#Общественный транспорт#Праздник#Парковка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика