Какие улицы будут перекрыты во время парада 9 Мая и где оставить авто? Вот карта

Красноярцам рассказали, какие улицы перекроют ради парада и где оставить авто

В Красноярске на время проведения парада 9 Мая закроют проезд и запретят парковку на проспекте Красноярский рабочий. Рассказываем, где будет нельзя проехать и где можно оставить машину.

Колонны парада и военная техника 9 Мая пройдут по участку проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от улицы Чайковского до улицы Малаховская. Этот участок закроют для движения с 22:00 8 мая до 6:00 10 мая. Въезд автомобилей будет запрещен на все проезды, прилегающие к этому месту: Административный проезд;

Спортивный проезд;

улица Инструментальная. Объехать перекрытый участок на авто можно по улицам Юности и Семафорная. Фото: ГИБДД На это время поменяются и схемы движения общественного транспорта — автобусы поедут через Семафорную. Ближайшие к месту проведения парада остановки: «Каменный квартал», «ул. Московская 32/2» и «ул. Мичурина». Фото: ГИБДД Припарковать авто можно будет вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от Транспортного до Заводского проезда, возле магазинов «Леруа Мерлен», «Планета электрика» и напротив завода «Красцветмет». Читайте также: На 9 Мая в Красноярске установят двухкилометровый периметр с досмотром Публикуем полную программу на 9 Мая в Красноярске: где и какие мероприятия будут Дроны, экстремистские флаги: что нельзя приносить на парад 9 Мая в Красноярске