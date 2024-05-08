Какие улицы будут перекрыты во время парада 9 Мая и где оставить авто? Вот карта

Posted 8 мая, 01:34
Published 8 мая, 01:34
Modified 13 мая, 07:23
Updated 13 мая, 07:23
Колонны парада и военная техника 9 Мая пройдут по участку проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от улицы Чайковского до улицы Малаховская.
Этот участок закроют для движения с 22:00 8 мая до 6:00 10 мая. Въезд автомобилей будет запрещен на все проезды, прилегающие к этому месту:
Объехать перекрытый участок на авто можно по улицам Юности и Семафорная.
На это время поменяются и схемы движения общественного транспорта — автобусы поедут через Семафорную. Ближайшие к месту проведения парада остановки: «Каменный квартал», «ул. Московская 32/2» и «ул. Мичурина».
Припарковать авто можно будет вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от Транспортного до Заводского проезда, возле магазинов «Леруа Мерлен», «Планета электрика» и напротив завода «Красцветмет».