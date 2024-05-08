Красноярка забрала сына из школы и стала учить сама. Теперь он остается на второй год

Posted 8 мая, 11:51
Published 8 мая, 11:51
Modified 8 мая, 11:53
Updated 8 мая, 11:53
Об этой истории в своем отчете рассказала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.
К омбудсмену обратилась мама подростка, находящегося на семейном обучении. Из-за неуспеваемости мальчика не перевели в следующий класс.
Мирошникова рассказала, что подросток несколько лет успешно учился в школе. Однако женщина решила, что ее сын не успевает на уроках, потому что ей приходится дополнительно заниматься с ним дома.
«По решению мамы ребёнка перевели на семейную форму обучения, хотя педагоги не видели в этом никакой необходимости. Семья не смогла организовать обучение ребёнка без срывов и задолженностей. При переводе в следующий класс мальчик не смог сдать промежуточную аттестацию», — сообщила Мирошникова.
В итоге женщина перевела сына в другую школу, однако и там подросток не смог сдать аттестацию. Мама мальчика заявила, что сын ее больше не слушается и не делает уроки.
Специалисты районного управления образования и администрация школы сообщили, что готовы принять подростка на очное обучение. Но если мальчик не сдаст промежуточную аттестацию, то его оставят на второй год.