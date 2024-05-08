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Posted 8 мая, 11:51

Published 8 мая, 11:51

Modified 8 мая, 11:53

Updated 8 мая, 11:53

Красноярка забрала сына из школы и стала учить сама. Теперь он остается на второй год

Красноярка забрала сына из школы и стала учить сама. Теперь он остается на второй год

8 мая 2024, 11:51
Фото: 1MI
В Красноярском крае женщина перевела сына, который хорошо учился, на домашнее обучение. Теперь подросток может остаться на второй год.

Об этой истории в своем отчете рассказала уполномоченный по правам ребенка в Красноярском крае Ирина Мирошникова.

К омбудсмену обратилась мама подростка, находящегося на семейном обучении. Из-за неуспеваемости мальчика не перевели в следующий класс.

Мирошникова рассказала, что подросток несколько лет успешно учился в школе. Однако женщина решила, что ее сын не успевает на уроках, потому что ей приходится дополнительно заниматься с ним дома.

«По решению мамы ребёнка перевели на семейную форму обучения, хотя педагоги не видели в этом никакой необходимости. Семья не смогла организовать обучение ребёнка без срывов и задолженностей. При переводе в следующий класс мальчик не смог сдать промежуточную аттестацию», — сообщила Мирошникова.

В итоге женщина перевела сына в другую школу, однако и там подросток не смог сдать аттестацию. Мама мальчика заявила, что сын ее больше не слушается и не делает уроки.

Специалисты районного управления образования и администрация школы сообщили, что готовы принять подростка на очное обучение. Но если мальчик не сдаст промежуточную аттестацию, то его оставят на второй год.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Образование#Красноярский край#Школа#Родители
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