В Питере автобус с 20 пассажирами упал в реку. Людей доставали без сознания

Данные в СМИ о количестве погибших разнятся. По данным издания «Фонтанка», в результате аварии с автобусом погибли 6 человек. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о трех погибших и шести госпитализированных пассажирах. О четверых погибших со ссылкой на источник пишет издание РИА Новости, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти.