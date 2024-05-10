В Питере автобус с 20 пассажирами упал в реку. Людей доставали без сознания

Posted 10 мая, 11:51
Published 10 мая, 11:51
Modified 13 мая, 08:29
Updated 13 мая, 08:29
Как сообщили в МВД, около 13:00 по местному времени пассажирский автобус упал с моста в реку Мойка. Внутри было 20 пассажиров.
Момент падения автобуса попал на видео — кадры публикует РИА Новости. Судя по ним, водитель автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и потом упал с моста.
Как сообщает МЧС, в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники. На месте работают водолазы. По сообщениям от СМИ, людей доставали из воды по одному без сознания.
Первыми на помощь людям, которые были в тонущем автобусе, прибежали строители с местной стройки.
«Они находились на обеде и, как только увидели упавший в воду автобус, поплыли спасать людей», — отмечает телеграм-канал Baza.
Официальных данных о количестве пострадавших пока нет.
Данные в СМИ о количестве погибших разнятся. По данным издания «Фонтанка», в результате аварии с автобусом погибли 6 человек. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о трех погибших и шести госпитализированных пассажирах. О четверых погибших со ссылкой на источник пишет издание РИА Новости, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти.
Полицией возбудила уголовное дело. Водителя автобуса задержали и доставили в полицию для разбирательства.
Обновлено: по данным от МЧС на 15:35 по местному времени, водолазные спасательные работы на месте ДТП завершены.
Всего спасатели подняли из затонувшего автобуса 9 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
Обновлено: по последним данным от СК, при падении автобуса в реку погибло семь человек. Двое пострадавших находятся в больнице.