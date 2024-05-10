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Posted 10 мая, 11:51

Published 10 мая, 11:51

Modified 13 мая, 08:29

Updated 13 мая, 08:29

В Питере автобус с 20 пассажирами упал в реку. Людей доставали без сознания

10 мая 2024, 11:51
В Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойку. Рассказываем, что известно о ситуации.

Как сообщили в МВД, около 13:00 по местному времени пассажирский автобус упал с моста в реку Мойка. Внутри было 20 пассажиров.

Момент падения автобуса попал на видео — кадры публикует РИА Новости. Судя по ним, водитель автобуса не справился с управлением, протаранил несколько автомобилей и потом упал с моста.

Видео: РИА Новости.

Как сообщает МЧС, в спасательных работах задействовано 69 специалистов и 18 единиц техники. На месте работают водолазы. По сообщениям от СМИ, людей доставали из воды по одному без сознания.

Видео: МЧС.

Первыми на помощь людям, которые были в тонущем автобусе, прибежали строители с местной стройки.

«Они находились на обеде и, как только увидели упавший в воду автобус, поплыли спасать людей», — отмечает телеграм-канал Baza.

Официальных данных о количестве пострадавших пока нет.

Данные в СМИ о количестве погибших разнятся. По данным издания «Фонтанка», в результате аварии с автобусом погибли 6 человек. Агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает о трех погибших и шести госпитализированных пассажирах. О четверых погибших со ссылкой на источник пишет издание РИА Новости, еще четверо находятся в состоянии клинической смерти.

Полицией возбудила уголовное дело. Водителя автобуса задержали и доставили в полицию для разбирательства.

Обновлено: по данным от МЧС на 15:35 по местному времени, водолазные спасательные работы на месте ДТП завершены.

Всего спасатели подняли из затонувшего автобуса 9 человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

Обновлено: по последним данным от СК, при падении автобуса в реку погибло семь человек. Двое пострадавших находятся в больнице.

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