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Posted 13 мая, 01:31

Published 13 мая, 01:31

Modified 14 мая, 03:29

Updated 14 мая, 03:29

По букве Z на горе в Дивногорске снова побродили медведи

13 мая 2024, 01:31
Около Дивногорска заметили медведей — они снова решили изучить букву Z на горе перед городом.

Видео публикует администрация Дивногорска. Очевидцы сообщили, что увидели четверых медведей — один из них ходил по ленте, остальные прогуливались рядом.

Медведей уже видели у этой ленты в прошлом году — и тогда заметили четверых хищников. Кроме того, медведей замечали летом 2023 года и в пригороде Дивногорска, в районе реки Листвянки.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Медведи#Дивногорск
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