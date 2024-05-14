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Posted 14 мая, 03:46

Published 14 мая, 03:46

Modified 14 мая, 03:48

Updated 14 мая, 03:48

БоГЭС выделила средства на реконструкцию захоронений ветеранов ВОВ

14 мая 2024, 03:46
Рассказываем, как энергетики отпраздновали День Победы, и какие мероприятия запланировали на лето

Коллектив Богучанской ГЭС принял участие в традиционных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В канун праздника энергетики приняли участие в спортивных соревнованиях на призы главы города Кодинск по волейболу, баскетболу, теннису и мини-футболу из серии «Кубок Победы», стали участниками забега по центральным улицам города.

Кроме того, сотрудники станции продолжили создание коллективной Стены Памяти на предприятии, и в рамках акции «Помним. Гордимся. Чтим» собрали еще несколько фотографий и рассказов о своих родственниках — участниках войны и тружениках тыла. Все истории размещены в специальном разделе на сайте станции и ее страницах в социальных сетях. В холле Служебно-производственного корпуса станции оформлен стенд акции с портретами героев войны и труда.

«Все дальше уходят в прошлое четыре года второй мировой войны. Все меньше среди нас тех, кто внес свой вклад в Великую Победу, проявив героизм на фронте и в тылу. Мы сохраним в сердцах память о героях, отстоявших независимость Родины, освободивших мир от фашистского ярма, ведь в каждой семье есть воины-победители и труженики тыла, каждая семья внесла свой вклад в общий подвиг. Мы знаем: время не властно перед мужеством поколения Победы, ведь мы помним и чтим их память. День Победы объединяет все поколения граждан нашей страны, придает нам сил и уверенности перед лицом любых испытаний. С Днем Великой Победы!», — подчеркнул генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Владислав Кобяков.

Вечером 8 мая сотрудники станции посетили концерты «фронтовой бригады» во дворах и на улицах города, а 9 мая приняли участие в акции «Георгиевская лента», автопробеге «Дорогами Победы» и митинге-реквиеме на городском Мемориале Славы.

В течение всего дня энергетики принимали участие в концертах, посетили фотовыставки и пели песни военных лет под гитару на центральном городском бульваре.

Мероприятия, посвященные сохранению памяти о героях войны, будут продолжены в течение всего лета: на средства Богучанской ГЭС будет проведена реконструкция нескольких захоронений ветеранов на городском кладбище.

#Диана Гусева
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