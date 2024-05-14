БоГЭС выделила средства на реконструкцию захоронений ветеранов ВОВ

Кроме того, сотрудники станции продолжили создание коллективной Стены Памяти на предприятии, и в рамках акции «Помним. Гордимся. Чтим» собрали еще несколько фотографий и рассказов о своих родственниках — участниках войны и тружениках тыла. Все истории размещены в специальном разделе на сайте станции и ее страницах в социальных сетях. В холле Служебно-производственного корпуса станции оформлен стенд акции с портретами героев войны и труда.