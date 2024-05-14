В Красноярске запустили бот для жалоб на самокатчиков

Posted 14 мая, 10:01
Published 14 мая, 10:01
Modified 3 сентября, 16:55
Updated 3 сентября, 16:55
В краевой ГИБДД рассказали, что в случае поступления жалоб на пользователя самоката компания будет рассматривать вопрос о расторжении договора на оказание услуг аренды. При грубейших нарушениях аккаунт может быть заблокирован.
Полицейские напоминают, что обязанность каждого водителя СИМ — знать и соблюдать правила дорожного движения.
Название бота — @Samokat_ru_bot. Чтобы отправить обращение, пользователю нужно указать страну, город и по желанию номер телефона. Люди могут пожаловаться на опасную езду, неправильную парковку и сам сервис.
Опасной ездой для сервиса является езда вдвоем, неспешивание на пешеходном переходе, езда ребенка за рулем или когда человек агрессивно едет. Здесь важно запомнить место нарушения и номер самоката. В части неправильной парковки достаточно указать брошенный самокат или перегруженность стоянки.
По правилам максимальная разрешенная скорость у прокатного электросамоката — не более 25 км/ч по пешеходной зоне и 60 км/ч по дороге. При этом ездить по тротуарам можно, если вес техники не превышает 35 килограммов.
При движении по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам приоритет дают пешеходам и велосипедистам. Детям с 7 до 14 можно кататься только в сопровождении взрослых.