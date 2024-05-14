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Posted 14 мая, 10:01

Published 14 мая, 10:01

Modified 3 сентября, 16:55

Updated 3 сентября, 16:55

В Красноярске запустили бот для жалоб на самокатчиков

В Красноярске запустили бот для жалоб на самокатчиков

14 мая 2024, 10:01
Фото: prmira.ru
В Красноярске заработал телеграм-бот для жалоб на водителей электросамокатов кикшеринга Whoosh.

В краевой ГИБДД рассказали, что в случае поступления жалоб на пользователя самоката компания будет рассматривать вопрос о расторжении договора на оказание услуг аренды. При грубейших нарушениях аккаунт может быть заблокирован.

Полицейские напоминают, что обязанность каждого водителя СИМ — знать и соблюдать правила дорожного движения.

Название бота — @Samokat_ru_bot. Чтобы отправить обращение, пользователю нужно указать страну, город и по желанию номер телефона. Люди могут пожаловаться на опасную езду, неправильную парковку и сам сервис.

Опасной ездой для сервиса является езда вдвоем, неспешивание на пешеходном переходе, езда ребенка за рулем или когда человек агрессивно едет. Здесь важно запомнить место нарушения и номер самоката. В части неправильной парковки достаточно указать брошенный самокат или перегруженность стоянки.

По правилам максимальная разрешенная скорость у прокатного электросамоката — не более 25 км/ч по пешеходной зоне и 60 км/ч по дороге. При этом ездить по тротуарам можно, если вес техники не превышает 35 килограммов.

При движении по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам приоритет дают пешеходам и велосипедистам. Детям с 7 до 14 можно кататься только в сопровождении взрослых.

  • Ранее в компании Whoosh рассказали, что в этом году в городе будет 3,8 тысячи их электросамокатов. Это на тысячу больше, чем в 2023 году.
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#Владислав Савончик#Красноярск#ГИБДД#Жалобы#Бот#Woosh
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