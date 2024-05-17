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Posted 17 мая, 12:42

Published 17 мая, 12:42

Modified 17 мая, 12:44

Updated 17 мая, 12:44

КрасЖД провела профилактическую акцию для дачников «Семена безопасности»

17 мая 2024, 12:42
Перед стартом дачного сезона Красноярская железная дорога провела специальную профилактическую акцию «Семена безопасности» в электричках, курсирующих на популярных дачных маршрутах.

Главная цель акции заключается в том, чтобы напомнить дачникам о правилах безопасности на железной дороге.

Согласно статистике, эта категория пассажиров находится в группе риска — в летний период количество несчастных случаев становится больше.

Накануне нового периода интенсивных поездок на дачи железнодорожники напомнили садоводам о необходимости быть внимательными и бдительными при нахождении на объектах магистрали и поздравили с началом сезона.

Во время акции в электропоездах волонтеры вручили дачникам специальные памятки, в которых есть не только правила безопасности, но и лунный посевной календарь. Также дачникам подарили семена разных садовых растений.

Отметим, с января по май в 2024 году на Красноярской магистрали травмировано 20 человек (в том числе 14 — смертельно). Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (с января по май в 2023 году — 11 пострадавших из них 9 погибших).

Главной причиной травмирования на железной дороге по-прежнему остается переход путей в неустановленных местах перед приближающимся поездом. Движущийся состав быстро остановить невозможно — его тормозной путь может достигать 1 км.

КрасЖД напоминает: будьте внимательны и осторожны, железнодорожный транспорт — источник повышенной опасности. Запрещается ходить по путям, подниматься на крыши вагонов и опоры контактной сети, пролезать под вагонами.

#Никита Алексеев
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