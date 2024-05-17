КрасЖД провела профилактическую акцию для дачников «Семена безопасности»

Posted 17 мая, 12:42
Published 17 мая, 12:42
Modified 17 мая, 12:44
Updated 17 мая, 12:44
Главная цель акции заключается в том, чтобы напомнить дачникам о правилах безопасности на железной дороге.
Согласно статистике, эта категория пассажиров находится в группе риска — в летний период количество несчастных случаев становится больше.
Накануне нового периода интенсивных поездок на дачи железнодорожники напомнили садоводам о необходимости быть внимательными и бдительными при нахождении на объектах магистрали и поздравили с началом сезона.
Во время акции в электропоездах волонтеры вручили дачникам специальные памятки, в которых есть не только правила безопасности, но и лунный посевной календарь. Также дачникам подарили семена разных садовых растений.
Отметим, с января по май в 2024 году на Красноярской магистрали травмировано 20 человек (в том числе 14 — смертельно). Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (с января по май в 2023 году — 11 пострадавших из них 9 погибших).
Главной причиной травмирования на железной дороге по-прежнему остается переход путей в неустановленных местах перед приближающимся поездом. Движущийся состав быстро остановить невозможно — его тормозной путь может достигать 1 км.
КрасЖД напоминает: будьте внимательны и осторожны, железнодорожный транспорт — источник повышенной опасности. Запрещается ходить по путям, подниматься на крыши вагонов и опоры контактной сети, пролезать под вагонами.