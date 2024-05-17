КрасЖД провела профилактическую акцию для дачников «Семена безопасности»

Отметим, с января по май в 2024 году на Красноярской магистрали травмировано 20 человек (в том числе 14 — смертельно). Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (с января по май в 2023 году — 11 пострадавших из них 9 погибших).