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Posted 17 мая, 09:30

Published 17 мая, 09:30

Modified 17 мая, 09:30

Updated 17 мая, 09:30

Передать показания приборов в Красноярскэнергосбыт можно через робота Алёну

17 мая 2024, 09:30
Голосовой помощник контактного центра Красноярскэнергосбыта готов прийти на помощь 24 часа в сутки и решать вопросы клиентов, не дожидаясь ответа оператора по телефону 8-800-700-24-57

При разговоре с Алёной никаких кнопок нажимать не нужно, все управление происходит голосом. Искусственный интеллект распознает человеческий голос и знает ответы на самые популярные вопросы «горячей линии» компании. Так, с помощью Алёны:

  • можно передать показания, а также узнать про расчет стоимости услуги в случае отсутствия показаний или некорректно переданных показаний;
  • получить консультацию по оплате: способах, сроках, последствиях несвоевременной оплаты;
  • узнать про приборы учета: замену, опломбировку, снятие контрольных показаний, проверку;
  • получить справку о действующих тарифах на коммунальные услуги;
  • узнать адрес ближайшего клиентского офиса, записаться на прием.

Проект реализован с помощью облачного сервиса по синтезу и распознаванию речи Yandex SpeechKit на платформе Yandex Cloud. Языковые модели и средства восприятия естественного языка приближают разговор помощника к человеческому и распознают до 95% человеческой речи. Если робот запутается, то переведет на оператора.

Кроме того, в процессе работы система сама обучается и развивается, благодаря общению с клиентами повышает свой интеллектуальный уровень. Например, если вы назвали Алене длинный номер лицевого счета один раз, при повторном звонке она просто уточнит, верны ли ранее названные данные?

«Прогресс не стоит на месте, сегодня искусственный интеллект помогает решить ежедневные задачи, экономит время. Наша голосовая модель обучена на записях телефонных разговоров с клиентами, способна передавать натуральные человеческие интонации, поэтому ее вопросы и уточнения звучат максимально естественно», — рассказывает исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Расширение и улучшение интерактивных сервисов ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) — приоритетное направление компании на 2024 год.

#Диана Гусева
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