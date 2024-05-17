Передать показания приборов в Красноярскэнергосбыт можно через робота Алёну

Кроме того, в процессе работы система сама обучается и развивается, благодаря общению с клиентами повышает свой интеллектуальный уровень. Например, если вы назвали Алене длинный номер лицевого счета один раз, при повторном звонке она просто уточнит, верны ли ранее названные данные?