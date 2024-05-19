Красноярцы выбрали лучшие караоке-бары. Вот топ-3

Posted 19 мая, 12:09
Published 19 мая, 12:09
Modified 19 мая, 12:11
Updated 19 мая, 12:11
Опрос жителей провело издание Ngs24.ru — в нем поучаствовали 654 пользователя.
Первое место занял караоке-бар «Шаляпин»: его назвали лучшим 135 человек (21%).
Второе место занял Pavarotti — за него голос отдали 120 пользователей (18%). Третье место досталось бару «Штаб». Свои голоса ему отдали 92 человека (14%).
Кто-то остался недоволен результатами опроса и писал в комментариях, что «лучшие бары даже не попали в опрос». Другие заявили, что лучший караоке — дома.
В топ не попали караоке-бары М&M, «Эхо party», Soprano, «Бар Но это не точно», «Эрмитаж» и The hooligans bar.