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Posted 19 мая, 12:09

Published 19 мая, 12:09

Modified 19 мая, 12:11

Updated 19 мая, 12:11

Красноярцы выбрали лучшие караоке-бары. Вот топ-3

19 мая 2024, 12:09

Красноярцы выбрали лучшие караоке-бары города

Жители Красноярска составили рейтинг лучших автошкол. Рассказываем, кто возглавил топ.

Опрос жителей провело издание Ngs24.ru — в нем поучаствовали 654 пользователя.

Первое место занял караоке-бар «Шаляпин»: его назвали лучшим 135 человек (21%).

Второе место занял Pavarotti — за него голос отдали 120 пользователей (18%). Третье место досталось бару «Штаб». Свои голоса ему отдали 92 человека (14%).

Кто-то остался недоволен результатами опроса и писал в комментариях, что «лучшие бары даже не попали в опрос». Другие заявили, что лучший караоке — дома.

В топ не попали караоке-бары М&M, «Эхо party», Soprano, «Бар Но это не точно», «Эрмитаж» и The hooligans bar.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Заведения#Топ#Бар
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