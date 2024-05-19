На развязке из Пашенного начали делать ливневку. Всего одну

Posted 19 мая, 01:57
Published 19 мая, 01:57
Modified 5 сентября, 03:43
Updated 5 сентября, 03:43
Сейчас, пишет Логинов, рабочие формируют верх ливневки и ее уклон, чтобы «вода уходила вместе с мусором и песком».
По словам главы города, всего будет один резервуар — общая длина ливневки составит 600 метров, будет 25 дождеприемных колодцев. Специалисты уверены, что этого объема будет достаточно для дороги.
«Проектировщики рассчитали для приёма воды один резервуар. По оценкам специалистов, этого достаточно для такой площади дороги. Будет 25 дождеприёмных колодцев», — заявил мэр.
Всего сейчас на объекте работает 10 единиц техники и 10 человек. Как заявил Логинов, этого достаточно для выполнения работ.
Ранее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля. Позднее стали уточнять, что есть некоторые трудности.
«Работы сейчас останавливает согласование переноса ЛЭП, которым занимается МРСК и правительство края, и выкуп частных земельных участков. Если эти работы завершатся в необходимый срок, срыва строительства дороги не будет», — сообщали представители мэрии в начале апреля.
Позднее о строительстве развязки высказался губернатор края Михаил Котюков. Он заявил, что мэр Красноярска Владислав Логинов «взял на себя повышенные обязательства» открыть объект до 31 июля.