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Posted 19 мая, 01:57

Published 19 мая, 01:57

Modified 5 сентября, 03:43

Updated 5 сентября, 03:43

В Красноярске для новой развязки из Пашенного сделают всего одну ливневку

На развязке из Пашенного начали делать ливневку. Всего одну

19 мая 2024, 01:57
Фото: t.me/krsk_loginov

В Красноярске для новой развязки из Пашенного сделают всего одну ливневку

Мэр Красноярска Владислав Логинов рассказал, что для новой развязки в Пашенном начали делать ливневку. Специалисты посчитали, что одной хватит для всей дороги.

Ранее в администрации города пообещали еженедельно отчитываться о том, как идет строительство развязки. Последняя публикация была 13 мая — в ней администрация сообщила, что строители завершили создание технического проезда.

Сейчас, пишет Логинов, рабочие формируют верх ливневки и ее уклон, чтобы «вода уходила вместе с мусором и песком».

Фото: t.me/krsk_loginov

По словам главы города, всего будет один резервуар — общая длина ливневки составит 600 метров, будет 25 дождеприемных колодцев. Специалисты уверены, что этого объема будет достаточно для дороги.

«Проектировщики рассчитали для приёма воды один резервуар. По оценкам специалистов, этого достаточно для такой площади дороги. Будет 25 дождеприёмных колодцев», — заявил мэр.

Всего сейчас на объекте работает 10 единиц техники и 10 человек. Как заявил Логинов, этого достаточно для выполнения работ.

Фото: t.me/krsk_loginov

Ранее чиновники заявили, что развязку планируют построить и запустить до 31 июля. Позднее стали уточнять, что есть некоторые трудности.

«Работы сейчас останавливает согласование переноса ЛЭП, которым занимается МРСК и правительство края, и выкуп частных земельных участков. Если эти работы завершатся в необходимый срок, срыва строительства дороги не будет», — сообщали представители мэрии в начале апреля.

Позднее о строительстве развязки высказался губернатор края Михаил Котюков. Он заявил, что мэр Красноярска Владислав Логинов «взял на себя повышенные обязательства» открыть объект до 31 июля.

  • Строительство объекта началось еще в 2022 году, а его сдача планировалась 10 октября 2023 года. Сроки сдвигались не только из-за проблем с размещением ЛЭП, но и из-за затянувшихся разбирательств с собственниками земли и объектов.
  • Стоимость контракта на постройку развязки — 162 млн рублей.
  • Жители микрорайона Пашенный неоднократно жаловались на пробки на Семафорной. Из Пашенного есть всего два выезда — один на Семафорной через Матросова и другой на Ярыгинской набережной через остров Отдыха.
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