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Posted 21 мая, 01:59

Published 21 мая, 01:59

Modified 21 мая, 09:08

Updated 21 мая, 09:08

Аналитики посчитали, когда жители края будут зарабатывать по 100 тысяч рублей

21 мая 2024, 01:59
Красноярский край занял девятое место в рейтинге регионов РФ по динамике зарплат. В исследовании рассчитали, через сколько лет жители региона смогут получать заработную плату в 100 тысяч рублей.

Подсчеты, исходя из динамики зарплат в регионах, выполнили аналитики «РИА Новости». При составлении рейтинга учитывались зарплатные цифры и время, необходимое для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей с учетом разницы цен и покупательной способности населения.

Согласно расчетам аналитиков, четверть жителей края якобы сможет выйти на ежемесячную зарплату в 100 тысяч рублей через 1,3 года. Заявляется, что через 5,1 лет такую зарплату сможет получать половина жителей региона, а спустя 8,8 лет — 75% жителей.

На первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ — там, как заявляется, свыше половины жителей смогут получать 100 тысяч рублей уже спустя полгода. На втором месте — Чукотский автономный округ (3,1 года). На третьей строчке — Магаданская область (3,3 года).

На последних местах оказались Чечня и Ингушетия, где половине населения ждать зарплат в 100 тысяч рублей придется 16-18 лет.

В среднем же по России такой уровень заработка для половины работающих ожидается через 6,8 года, а для большинства населения — через 10,8 года.

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#Владислав Савончик#Красноярский край#Зарплата#Аналитики#Рейтинг регионов
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