Аналитики посчитали, когда жители края будут зарабатывать по 100 тысяч рублей

Красноярский край занял девятое место в рейтинге регионов РФ по динамике зарплат. В исследовании рассчитали, через сколько лет жители региона смогут получать заработную плату в 100 тысяч рублей.

Подсчеты, исходя из динамики зарплат в регионах, выполнили аналитики «РИА Новости». При составлении рейтинга учитывались зарплатные цифры и время, необходимое для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей с учетом разницы цен и покупательной способности населения. Согласно расчетам аналитиков, четверть жителей края якобы сможет выйти на ежемесячную зарплату в 100 тысяч рублей через 1,3 года. Заявляется, что через 5,1 лет такую зарплату сможет получать половина жителей региона, а спустя 8,8 лет — 75% жителей. На первом месте рейтинга находится Ямало-Ненецкий автономный округ — там, как заявляется, свыше половины жителей смогут получать 100 тысяч рублей уже спустя полгода. На втором месте — Чукотский автономный округ (3,1 года). На третьей строчке — Магаданская область (3,3 года). На последних местах оказались Чечня и Ингушетия, где половине населения ждать зарплат в 100 тысяч рублей придется 16-18 лет. В среднем же по России такой уровень заработка для половины работающих ожидается через 6,8 года, а для большинства населения — через 10,8 года. Читайте также: Красноярцы рассказали, какую зарплату хотят получать Главврач заявил, что врачи скорой помощи в Красноярске получают 130 тысяч рублей Красноярск попал в список городов с самыми высокими предложениями зарплат