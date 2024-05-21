Fix Price в Красноярске закрыли из-за крыс и их экскрементов на полках

Posted 21 мая, 02:35
Published 21 мая, 02:35
Modified 21 мая, 09:11
Updated 21 мая, 09:11
На полчища грызунов, которые лазят по полкам и оставляют следы жизнедеятельности рядом с продуктами, покупатели пожаловались в Роспотребнадзор. По словам посетителей, крысы атаковали магазин.
Сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры выехали на место с проверкой — факты нарушений подтвердились:
«На продуктовых и хозяйственных стеллажах, на полу торгового зала были обнаружены экскременты грызунов. <…> В ходе проверки было установлено наличие пищевых продуктов, поврежденных грызунами. В зоне касс, служебном помещении и торговом зале имеются отверстия в стенах, что не исключает проникновение и заселение объекта грызунами. Кроме того, контроль за проведением дератизационных мероприятий не осуществляется».
Специалисты при визуальном осмотре обнаружили три живых крысы и установили 11 мест, где обитают грызуны.
Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности, магазин опечатали. Возбуждено дело об административном правонарушении. Материалы передают сегодня в суд.
В сервисе 2gis у магазина 1,3 балла. Покупатели жалуются не только на крыс и их экскременты. В отзывах пользователи сообщают об антисанитарии, тараканах, плохом обслуживании и неприятных запахах.