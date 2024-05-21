Люди устают от интернета и покупают тупые телефоны. Говорим с психологом и продавцами

Posted 21 мая, 10:49
Published 21 мая, 10:49
Modified 24 октября, 11:16
Updated 24 октября, 11:16
Тренд на простые кнопочные телефоны, пишут американские СМИ, есть уже несколько лет. Такие телефоны называют «тупыми»: с английского dumb phones по аналогии со smartphones — «умными телефонами». Это телефоны только для звонков и текстовых сообщений.
Причин популярности простых телефонов, по данным СМИ, несколько. Детям такие устройства покупают родители, так как опасаются вредного влияния соцсетей, а взрослые приобретают их, так как могут испытывать «коллективную тоску от цифровой жизни». Появляются статьи на тему того, что интернет уже не доставляет такого удовольствия и тренде на «цифровой минимализм».
Как рассказал «ПМ» гендиректор транспортно-логистической компании и предприниматель Александр Стрельников, такая тенденция наблюдается на российском рынке телефонов.
«Спрос на простые кнопочные телефоны с минимальным функционалом, предназначенные в первую очередь для звонков и отправки текстовых сообщений, растёт».
Рост популярности простых кнопочных телефонов, говорит Стрельников, может варьироваться в зависимости от региона и демографической группы.
Консультант красноярского магазина техники DNS рассказал корреспонденту «ПМ», что сильного интереса к таким телефонам не заметил, но берут их регулярно.
«Обычно берут пенсионеры, взрослые иногда. Кто-то действительно приходит и говорит: „Дайте, чтоб только звонил и смс отправлял, устал от смартфона“. Берут разные модели, какой-то определенной нет».
О подобном нам сообщил и консультант другого магазина — «Эльдорадо». По его наблюдениям, кнопочные телефоны чаще стали брать детям — родители хотят отодвинуть знакомство школьников с интернетом и соцсетями таким способом.
По мнению Стрельникова, тенденция на покупку простых кнопочных телефонов может сохраняться — есть определенные группы людей, которые их используют и будут использовать.
«Пожилые люди, которым сложно пользоваться смартфонами. Есть люди, которые сознательно отказываются от использования смартфонов из-за стремления сэкономить время. Простые телефоны могут использоваться в качестве резервных или дополнительных устройств».
Согласно опросу ВЦИОМ, полностью отказаться от смартфона и перейти на кнопочный телефон в будущем готовы 34% россиян. 13% опрошенных уверены, что без проблем проживут без высокотехнологичных устройств.
О том, почему люди могут отказываться от смартфонов, «ПМ» рассказала практикующий психолог Екатерина Каталина. Одна из причин может заключаться в ностальгии или коллекционировании.
«Иногда приобретение кнопочного телефона связано с ностальгией по временам детства и юности, для многих кнопочный телефон — это заветная мечта детства. Теперь многие из нас могут позволить себе её осуществить. Или есть люди, которые собирают марки, модели автомобилей, кукол, а есть те, кого привлекают кнопочные телефоны».
У некоторых людей, по словам психолога, вошло в привычку выходить в интернет с компьютера, а смартфон они используют редко.
«Им не нужно такое обширное количество функций: телефон им нужен только для общения».
Еще кнопочные телефоны покупают пожилые люди, потому что «привыкли ими пользоваться».
Психолог подтвердила, что на кнопочные телефоны переходят, например, и люди из поколения Z, родившегося примерно с 1997-го по 2012 год — у них наблюдается усталость от постоянного «залипания» в телефоне.
«Это связано не только с тем, что общение в интернете развивается, а контента там становится всё больше, но и с тем, что образование так же цифровизируется. Многие студенты и даже школьники учатся онлайн, проходят онлайн-курсы. А в свободное время — залипают в соцсетях и играют в компьютерные игры».
По мнению психолога, отказ от смартфона для борьбы с «цифровой усталостью» может быть эффективен и комфортен. Но подойдет это не всем.
«Сложно назвать этот способ универсальным. Социальные сети, мессенджеры, просмотр видео, мемов, чтение статей — неотъемлемая часть современной культуры. Если погружаться в неё умеренно и осознанно, можно вынести оттуда массу полезной информации и удовольствия».
По словам психолога, бороться с переутомлением от смартфонов можно менее радикально. Можно ограничивать экранное время для использования приложений.
«Например, на просмотр ленты во „ВКонтакте“ вы устанавливаете лимит в два часа, после чего приложение отключается. Первое время может быть сложно, но впоследствии вы будете относиться к этому спокойнее и сможете сэкономить время для других дел».
Еще можно попытаться найти альтернативы: книги, живопись, кулинария, настольные игры.
«Некоторые люди периодически устраивают себе „цифровой детокс“, отпуск от соцсетей. Они временно удаляют приложения, а через неделю возвращаются в онлайн-среду».
Своим опытом отказа от телефонов с «ПМ» поделилась многодетная мама и предприниматель Лилия Шелест. Она рассказала, что её детям 12, 10 и 8 лет, и два месяца назад она «пересадила» их с сенсорных телефонов на кнопочные.
«Многие родители, когда я рассказала об этом, писали, что точно так же хотят поступить с детьми, но не могут. Действительно, это волевое решение. Но сейчас я вижу положительные результаты: у них улучшились отношения между собой. Если раньше это были драки, постоянное выяснение конфликтов, сейчас они стали намного спокойнее, уравновешеннее».
Дети, по словам Лилии, стали больше читать книг и рисовать.
«Появились какие-то свои стремления. Средняя дочь заявила, что хочет выступать на сцене, младшая — заниматься конным спортом».