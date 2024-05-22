Мизулина проинструктировала красноярцев, как с ней надо правильно фотографироваться

Posted 22 мая, 11:02
Published 22 мая, 11:02
Modified 22 мая, 12:13
Updated 22 мая, 12:13
Встреча, как сообщается, начнется в 13:00 в «Кристалл арене».
Мизулина написала в своем телеграм-канале, что школьники и студенты могут прийти вместе с родителями и педагогами. «По опыту проведения встреч в других регионах — длительность встречи не менее 4 часов».
Мизулина сообщила, что в конце желающие смогут сфотографироваться с ней, но есть «правила», которые нужно соблюдать «в целях безопасности».
Она просит «не устраивать давку». Сообщается, что при участии во встрече более 2 тысяч человек на сцену будут приглашать по 5 человек, учеников младших классов пропустят первыми.
«Просьба подходить со включенной камерой или тг для кружков. Помним, что пока вы долго включаете камеру, другие ждут. Приветы родителям и учителям приветствуются».
«Подарки, цветы проходят тщательный досмотр. Вас могут попросить оставить сумки, вещи до выхода на сцену».
В зале будет вестись фото- и видеосъемка.