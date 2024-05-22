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Posted 22 мая, 11:02

Published 22 мая, 11:02

Modified 22 мая, 12:13

Updated 22 мая, 12:13

Мизулина проинструктировала красноярцев, как с ней надо правильно фотографироваться

22 мая 2024, 11:02
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на этой неделе приедет в Красноярск. В субботу, 25 мая, она собирается встретиться со школьниками и студентами.

Встреча, как сообщается, начнется в 13:00 в «Кристалл арене».

Мизулина написала в своем телеграм-канале, что школьники и студенты могут прийти вместе с родителями и педагогами. «По опыту проведения встреч в других регионах — длительность встречи не менее 4 часов».

Мизулина сообщила, что в конце желающие смогут сфотографироваться с ней, но есть «правила», которые нужно соблюдать «в целях безопасности».

Она просит «не устраивать давку». Сообщается, что при участии во встрече более 2 тысяч человек на сцену будут приглашать по 5 человек, учеников младших классов пропустят первыми.

«Просьба подходить со включенной камерой или тг для кружков. Помним, что пока вы долго включаете камеру, другие ждут. Приветы родителям и учителям приветствуются».
«Подарки, цветы проходят тщательный досмотр. Вас могут попросить оставить сумки, вещи до выхода на сцену».

В зале будет вестись фото- и видеосъемка.

  • Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что приедет в Красноярск на последний звонок в ту школу, ученики которой запишут «самое креативное и яркое патриотическое видео» про Россию и свое учреждение. В итоге Мизулина посетит школу №108 в Зеленой роще, которая первая отправила свой ролик.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Студенты#Школа#Екатерина Мизулина
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