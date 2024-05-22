Мизулина проинструктировала красноярцев, как с ней надо правильно фотографироваться

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина на этой неделе приедет в Красноярск. В субботу, 25 мая, она собирается встретиться со школьниками и студентами.

Встреча, как сообщается, начнется в 13:00 в «Кристалл арене». Мизулина написала в своем телеграм-канале, что школьники и студенты могут прийти вместе с родителями и педагогами. «По опыту проведения встреч в других регионах — длительность встречи не менее 4 часов». Мизулина сообщила, что в конце желающие смогут сфотографироваться с ней, но есть «правила», которые нужно соблюдать «в целях безопасности». Она просит «не устраивать давку». Сообщается, что при участии во встрече более 2 тысяч человек на сцену будут приглашать по 5 человек, учеников младших классов пропустят первыми. «Просьба подходить со включенной камерой или тг для кружков. Помним, что пока вы долго включаете камеру, другие ждут. Приветы родителям и учителям приветствуются». «Подарки, цветы проходят тщательный досмотр. Вас могут попросить оставить сумки, вещи до выхода на сцену». В зале будет вестись фото- и видеосъемка. Ранее Екатерина Мизулина сообщила, что приедет в Красноярск на последний звонок в ту школу, ученики которой запишут «самое креативное и яркое патриотическое видео» про Россию и свое учреждение. В итоге Мизулина посетит школу №108 в Зеленой роще, которая первая отправила свой ролик. Читайте также: Бар «Элтон» оштрафовали на 450 тысяч. На него заявляла Мизулина Мизулина заявит на «забеременевшую в 13 школьницу» из-за «детского порно»