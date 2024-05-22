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Posted 22 мая 2024, 03:49

Published 22 мая 2024, 03:49

Modified 23 мая 2024, 05:21

Updated 23 мая 2024, 05:21

Москвичка возглавила красноярский минздрав. Ей предрекали этот пост

22 мая 2024, 03:49
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков назначил Наталию Говорушкину из Москвы заместителем министра здравоохранения края. Она же стала исполняющим обязанности руководителя министерства.

Депутат заксобрания Илья Зайцев рассказал, что об этом сообщил на заседании итоговой коллегии минздрава края вице-премьер краевого правительства Алексей Медведев.

Говорушкиной предрекали пост министра еще в ноябре 2023 года. Тогда красноярский ресторатор и бывший депутат Владимир Владимиров сообщил, что министра здравоохранения Бориса Немика уволят, а его пост займет кандидат медицинских наук из Москвы Говорушкина.

Однако тогда москвичку назначили не министром, а советником губернатора в сфере здравоохранения. В феврале после увольнения Немика обязанности министра стал исполнять его заместитель Александр Украинцев.

  • В Красноярском крае уже больше года нет министра здравоохранения. Мы пытались разобраться, почему сложилась такая ситуация.
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#Владислав Савончик#Общество#Красноярск#Михаил Котюков#Минздрав#Наталия Говорушкина
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