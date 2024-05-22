Москвичка возглавила красноярский минздрав. Ей предрекали этот пост

Posted 22 мая 2024, 03:49
Published 22 мая 2024, 03:49
Modified 23 мая 2024, 05:21
Updated 23 мая 2024, 05:21
Депутат заксобрания Илья Зайцев рассказал, что об этом сообщил на заседании итоговой коллегии минздрава края вице-премьер краевого правительства Алексей Медведев.
Говорушкиной предрекали пост министра еще в ноябре 2023 года. Тогда красноярский ресторатор и бывший депутат Владимир Владимиров сообщил, что министра здравоохранения Бориса Немика уволят, а его пост займет кандидат медицинских наук из Москвы Говорушкина.