Москвичка возглавила красноярский минздрав. Ей предрекали этот пост

Говорушкиной предрекали пост министра еще в ноябре 2023 года. Тогда красноярский ресторатор и бывший депутат Владимир Владимиров сообщил, что министра здравоохранения Бориса Немика уволят, а его пост займет кандидат медицинских наук из Москвы Говорушкина.