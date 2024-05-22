На мэрию Красноярска могут возбудить дело. Всё из-за разрушающегося дома с людьми

Сообщается, что таких домов, которые не попали в краевую программу по переселению, в Красноярске в настоящий момент более 260-ти. По 36 домам есть судебные решения о сокращении сроков расселения. На эти цели из бюджета города требуется 3,9 миллиарда рублей, однако в 2024 году предусмотрено лишь 338,7 миллиона рублей.