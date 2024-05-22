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Posted 22 мая, 09:53

Published 22 мая, 09:53

Modified 22 мая, 11:04

Updated 22 мая, 11:04

На мэрию Красноярска могут возбудить дело. Всё из-за разрушающегося дома с людьми

22 мая 2024, 09:53

На мэрию Красноярска могут возбудить уголовное дело

В Красноярске следственный комитет расследует уголовное дело из-за проживания людей в аварийном доме на Армейской, 25.

Депутат красноярского горсовета Семен Сендерский сообщил об уголовном деле и заявил, что оно якобы возбуждено против сотрудников администраций Советского района и Красноярска:

«СК возбудил уголовное дело в отношении лиц, ответственных за расселение, администрации Советского района и мэрии Красноярска. Факт ненадлежащего исполнения своих обязанностей имеется, но лица пока „неустановленные“».

Депутат уточнил «Проспекту Мира», что СК занялся одним аварийным домом, хотя их два: 25-й и 27-й. В первом доме живет ветеран Первой чеченской войны, который обращался в «МК в Красноярске» и рассказывал о проблеме. По словам мужчины, по стене пошла трещина, подвал затопило.

В пресс-службе краевого следкома нам ответили, что дело возбудили после обращения жителя, а также уточнили, что дело возбудили не против сотрудников мэрии, а по факту.

По словам депутата, вопрос расселения аварийных домов на Армейской неоднократно поднимался на сессиях горсовета. Сначала планировалось, что людей должны расселить в 2030 году, однако позже суды двух инстанций признали, что жильцов было необходимо расселить еще в 2023 году.

Мэр Красноярска Владислав Логинов сообщал, что в бюджете города нет денег на переселение жильцов, при этом в июле 2023 года процесс сдвинулся, и жителям разъясняли порядок расселения. Но фактически перемен не происходило, в ноябре 2023-го ситуацией заинтересовался центральный аппарат СК РФ.

Депутат Сендерский добавил, что «люди продолжают находиться в опасности — жить с детьми на свой страх и риск в полуразвалившемся доме».

В департаменте градостроительства города сейчас сообщили «Проспекту Мира», что дома на Армейской, 25 и 27 были признаны аварийными после 1 января 2017 года, «что не позволило их включить в региональную программу по переселению из аварийного жилья», которая была сформирована ранее.

Далее в департаменте не смогли дать конкретную информацию по дому на Армейской и предоставили общие данные по ситуации с аварийными домами в городе.

Сообщается, что таких домов, которые не попали в краевую программу по переселению, в Красноярске в настоящий момент более 260-ти. По 36 домам есть судебные решения о сокращении сроков расселения. На эти цели из бюджета города требуется 3,9 миллиарда рублей, однако в 2024 году предусмотрено лишь 338,7 миллиона рублей.

«Расселение аварийных жилых домов осуществляется в порядке очередности согласно срокам, установленным решениями судов», — заявили в пресс-службе и сообщили, что федеральные власти разрабатывают «новую программу по переселению из аварийного жилья, что позволит ускорить расселение бараков».
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