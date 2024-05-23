БоГЭС вышла в финал всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС

Пока команды решали теоретические задачи и проходили практические испытания, на сайте соревнований шло зрительское голосование. В Кежемском районе Красноярского края ссылку на сайт с призывом голосовать за команду Богучанской ГЭС пересылали через социальные сети и мессенджеры, пост в поддержку земляков опубликовал глава района Олег Желябин. И хотя в этом соревновании Богучанская ГЭС заняла второе место, более 6 тысяч голосов болельщиков — яркое свидетельство уважения к труду и мастерству энергетиков.