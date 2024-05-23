БоГЭС вышла в финал всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС

Posted 23 мая, 04:13
Published 23 мая, 04:13
Modified 23 мая, 12:07
Updated 23 мая, 12:07
Команда Богучанской ГЭС набрала 3169 баллов, заняла 4 место и получила путевку в финал, который пройдет с 13 по 19 сентября на базе филиала РусГидро — Волжской ГЭС и Волжского учебного центра Корпоративного университета гидроэнергетики. Лучшим по профессии был признан машинист гидротурбинного оборудования Павел Буйлов.
В состав команды Богучанской ГЭС вошли начальник Оперативной службы Владислав Никитин, начальник смены ГЭС Александр Ананьев, начальник смены машинного зала Александр Нельк, машинист гидротурбинного оборудования Павел Буйлов и дежурный электромонтер Илья Поздняков. Опыт участия во Всероссийских соревнованиях был только у Владислава Никитина, остальные члены команды впервые вошли в ее состав по итогам внутренних соревнований, прошедших на станции осенью 2023 года.
По результатам жеребьевки в первом отборочном этапе встретились 15 команд, в том числе финалисты Девятых соревнований 2022 года — представители Чебоксарской, Воткинской и Богучанской ГЭС — это предопределило высокую конкуренцию и упорную борьбу за каждый балл.
Программа соревнований состоит из семи этапов: проверка знаний нормативно-технической документации, производство переключений в электроустановках, противоаварийная тренировка, оказание доврачебной помощи пострадавшим на производстве, ведение энергетического режима работы ГЭС, тушение пожара и впервые включенная в программу проверка теоретических знаний по релейной защите и автоматике. Новшеством стали и особые теоретические задания для руководителей команд. Оперативники Богучанской ГЭС достойно прошли все испытания и получили дополнительные баллы на этапе «Оказание доврачебной помощи пострадавшим на производстве».
Пока команды решали теоретические задачи и проходили практические испытания, на сайте соревнований шло зрительское голосование. В Кежемском районе Красноярского края ссылку на сайт с призывом голосовать за команду Богучанской ГЭС пересылали через социальные сети и мессенджеры, пост в поддержку земляков опубликовал глава района Олег Желябин. И хотя в этом соревновании Богучанская ГЭС заняла второе место, более 6 тысяч голосов болельщиков — яркое свидетельство уважения к труду и мастерству энергетиков.