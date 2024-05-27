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Posted 27 мая, 11:50

Published 27 мая, 11:50

Modified 27 мая, 11:52

Updated 27 мая, 11:52

ГК «СтройИнновация» — обладатель почётной награды экосистемы недвижимости М2

27 мая 2024, 11:50
ГК «СтройИнновация» победила в номинации «Первые в регионе: Сервис безопасных расчётов» премии Экосистемы недвижимости «Метр квадратный».

Награду за самое большое количество неипотечных сделок с применением Сервиса безопасных расчётов в своём регионе от М2 вручили на церемонии в честь пятилетия платформы. В этой номинации также были отмечены крупные федеральные застройщики, такие как группа «Самолет» и MR Group.

«Мы очень гордимся нашим совместным партнерством и высоко оцениваем награду от М2. Сделки с помощью сервиса безопасных расчетов через экосистему „Метр квадратный“ мы начали проводить с осени 2022 года.
Технологии, которые внедряет сервис, позволяют максимально быстро и удобно проводить онлайн сделки, что существенно облегчает взаимодействие покупателя и застройщика.
Более того, покупатель может подать все документы на оформление, не выходя из офиса, что существенно экономит его время, а мы в свою очередь полностью уверены в безопасности сделки», — отметила Мария Свичкарь, коммерческий директор ГК «СтройИнновация».

Юбилей экосистемы посетили более 650 партнёров компании. На протяжении 5 лет вместе с М2 они занимаются цифровизацией рынка недвижимости.

#Владислав Савончик
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