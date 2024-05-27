ГК «СтройИнновация» — обладатель почётной награды экосистемы недвижимости М2

Награду за самое большое количество неипотечных сделок с применением Сервиса безопасных расчётов в своём регионе от М2 вручили на церемонии в честь пятилетия платформы. В этой номинации также были отмечены крупные федеральные застройщики, такие как группа «Самолет» и MR Group.