В десятки домов на правобережье Красноярска досрочно возвращают горячую воду

Posted 27 мая, 11:08
Published 27 мая, 11:08
Modified 27 мая, 11:20
Updated 27 мая, 11:20
В СГК рассказали, что с 14:30 вода начала возвращаться в дома на Вавилова, Семафорной, Вузовском переулке, Шелковой и Якорном переулке.
Вавилова, 29, 70а, 80а, 47д, 25, 47г, 37д, 37г, 45а, 27а, 25б, 29/1, 27, 31, 76, 74, 33, 72, 35, 39, 70, 37а, 68, 68а, 47а, 47, 45, 39а, 43, 43а, 29а, 41б, 41а, 41, 41в, 43б, 37;
Вузовский переулок, 14, 16, 17, 18;
Семафорная, 389, 381/3, 393, 371, 379, 395, 289 ст3, 401, 381/2, 381/1, 333, 351, 341, 343, 331, 327, 321, 289/1, 275а, 319, 299, 295, 343а, 273, 289 ст18, 287, 395/1, 293, 275г, 335а, 289 ст4, 311, 275, 329, 289, 289/5, 289/2, 325, 323, 303, 305, 387, 385, 399;
Шелковая, 5, 7, 9, 13, 11, 11а;
Якорный переулок, 17а, 14а, 10, 14.
С 16:30 вода начала возвращаться в дома на Апрельской, Кутузова и Аральской.
Апрельская, 1, 3, 4, 5а, 7, 5и, 3а, 1а, 5в, 5б, 6к, 6в, 6, 6б, 6и, 6ж, 5, 5к, 4а, 4в, 4б;
Аральская, 55, 57;
Кутузова, 1 ст85, 1 ст84, 1 ст41, 1 ст37, 1 ст27.
С 17:00 горячая вода раньше времени начнет возвращаться в часть домов на Красноярском рабочем, 52 квартале, Коммунальной, Корнетова, Мичурина, Московской, Сибирской и Тихой.
52-й квартал 3, 8а ст1, 2а, 12, 7, 4, 5, 9, 10, 11, 8, 1, 2, 13, 1г;
Красноярский рабочий 92Б, 59, 59а, 96, 92, 90г, 90Б, 80а, 53, 55а, 57Б, 57, 61, 63Б, 63, 63а, 61а, 57а, 65, 65Б, 65а, 67, 69, 71, 75, 77, 88а, 90а, 92а, 94а, 96а, 98, 94, 100, 100а, 100Б, 88, 88Б, 82а, 82, 80, 84, 86, 86а, 78, 76а, 76, 94Б, 84Б, 76Б;
Коммунальная 2г ст1, 2г, 2г ст4, 2г ст7;
Корнетова 2, 4, 2а;
Мичурина 5д, 3в, 9, 9а, 5а, 5в, 5Б, 3, 3а, 1в, 1Б, 1;
Московская 2, 7а, 5, 5а, 7, 1а, 3, 3а, 1, 3Б, 1Б, 3в;
Сибирский переулок 5а, 8, 6;
Тихий переулок 18, 2, 16, 1, 3, 9, 11, 15, 7, 5, 13, 22, 20, 24.
В СГК заявили, что возможность досрочно вернуть воду есть не везде — это зависит от состояния сетей.