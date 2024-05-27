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Posted 27 мая, 11:08

Published 27 мая, 11:08

Modified 27 мая, 11:20

Updated 27 мая, 11:20

В десятки домов на правобережье Красноярска досрочно возвращают горячую воду

27 мая 2024, 11:08
В Красноярске 27 мая жителям части домов на правобережье досрочно вернут горячую воду.

В СГК рассказали, что с 14:30 вода начала возвращаться в дома на Вавилова, Семафорной, Вузовском переулке, Шелковой и Якорном переулке.

Список адресов:

Вавилова, 29, 70а, 80а, 47д, 25, 47г, 37д, 37г, 45а, 27а, 25б, 29/1, 27, 31, 76, 74, 33, 72, 35, 39, 70, 37а, 68, 68а, 47а, 47, 45, 39а, 43, 43а, 29а, 41б, 41а, 41, 41в, 43б, 37;

Вузовский переулок, 14, 16, 17, 18;

Семафорная, 389, 381/3, 393, 371, 379, 395, 289 ст3, 401, 381/2, 381/1, 333, 351, 341, 343, 331, 327, 321, 289/1, 275а, 319, 299, 295, 343а, 273, 289 ст18, 287, 395/1, 293, 275г, 335а, 289 ст4, 311, 275, 329, 289, 289/5, 289/2, 325, 323, 303, 305, 387, 385, 399;

Шелковая, 5, 7, 9, 13, 11, 11а;

Якорный переулок, 17а, 14а, 10, 14.

С 16:30 вода начала возвращаться в дома на Апрельской, Кутузова и Аральской.

Список адресов:

Апрельская, 1, 3, 4, 5а, 7, 5и, 3а, 1а, 5в, 5б, 6к, 6в, 6, 6б, 6и, 6ж, 5, 5к, 4а, 4в, 4б;

Аральская, 55, 57;

Кутузова, 1 ст85, 1 ст84, 1 ст41, 1 ст37, 1 ст27.

С 17:00 горячая вода раньше времени начнет возвращаться в часть домов на Красноярском рабочем, 52 квартале, Коммунальной, Корнетова, Мичурина, Московской, Сибирской и Тихой.

Список адресов:

52-й квартал 3, 8а ст1, 2а, 12, 7, 4, 5, 9, 10, 11, 8, 1, 2, 13, 1г;

Красноярский рабочий 92Б, 59, 59а, 96, 92, 90г, 90Б, 80а, 53, 55а, 57Б, 57, 61, 63Б, 63, 63а, 61а, 57а, 65, 65Б, 65а, 67, 69, 71, 75, 77, 88а, 90а, 92а, 94а, 96а, 98, 94, 100, 100а, 100Б, 88, 88Б, 82а, 82, 80, 84, 86, 86а, 78, 76а, 76, 94Б, 84Б, 76Б;

Коммунальная 2г ст1, 2г, 2г ст4, 2г ст7;

Корнетова 2, 4, 2а;

Мичурина 5д, 3в, 9, 9а, 5а, 5в, 5Б, 3, 3а, 1в, 1Б, 1;

Московская 2, 7а, 5, 5а, 7, 1а, 3, 3а, 1, 3Б, 1Б, 3в;

Сибирский переулок 5а, 8, 6;

Тихий переулок 18, 2, 16, 1, 3, 9, 11, 15, 7, 5, 13, 22, 20, 24.

В СГК заявили, что возможность досрочно вернуть воду есть не везде — это зависит от состояния сетей.

  • Ранее мы рассказывали, когда в других районах Красноярска отключат горячу воду.
  • Также в «КрасКоме» опубликовали график отключений холодной воды. Первыми под отключение попадут жители Советского района, а также деревни Бадалык и Сухая Балка, поселка Нанжуль и части Центрального района.
#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Горячая вода#Отключения
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