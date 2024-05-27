В Красноярском крае освободившийся из колонии глава ОПГ застрелил отца четверых детей

Posted 27 мая, 10:26
Published 27 мая, 10:26
Modified 11 сентября, 04:50
Updated 11 сентября, 04:50
В СК рассказали, что 26 мая в поселке Большая Ирба рядом с дачным участком общества «Чайка» было найдено тело с огнестрельным ранением в голову. В ходе оперативно-розыскных действий следователи задержали подозреваемого в убийстве.
Источник «Проспекта Мира» в правоохранительных органах рассказал, что подозреваемый — Андрей Ащеулов, экс-глава Курагинской ОПГ по прозвищу Ащеул, которого в 2019 году осудили на 18 лет.
По версии следствия, между пьяным Ащеуловым и жертвой произошел конфликт. В итоге он выстрелил 50-летнему мужчине в голову из гладкоствольного двуствольного ружья. Пострадавший скончался на месте.
В СК рассказали, что на допросе задержанный дал признательные показания и заявил, что не помнит причин конфликта — говорит только, что убитый ему нахамил. Уточняется, что они не были знакомы. Следователи выяснили, что ружье хранилось незаконно — подозреваемый заявил, что двустволку ему подарили.
Задержал Ащеулова экипаж ДПС в Манском районе — тот был за рулем «Ауди» и остановился только после того, как полицейские открыли стрельбу.
Как пишет «КП-Красноярск» со ссылкой на местных жителей, подозреваемый был агрессивен и обезумел, как только увидел 50-летнего мужчину на велосипеде. Свидетели утверждают, что напавший толкнул велосипедиста, после чего взял ружье в гараже и выстрелил. Погибшего местные жители характеризуют как уравновешенного человека и примерного семьянина, который оказался в ненужное время в ненужном месте.
Корреспонденту «ПМ» в СК сообщили, что у убитого остались четверо несовершеннолетних детей.
«Это были не его родные дети, однако потерпевший проживал с их матерью и полностью ей помогал в их воспитании», — уточнили в СК.
По информации из картотеки дел Курагинского районного суда, в 2019 году Андрея Ащеулова осудили на 18 лет и 2 месяца колонии особого режима. Он был признан виновным в четырёх вымогательствах группой лиц с применением насилия, разбое с причинением тяжкого вреда, угоне с применением насилия, опасного для здоровья, незаконных изготовлении и приобретении оружия, а также в кражах и грабеже. Причины его освобождения из колонии официально не комментировались.
Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ).