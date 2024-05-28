Какие картинки в книге «Вредные советы» Остера посчитали «вызывающими у детей ужас»

Posted 28 мая, 04:48
Published 28 мая, 04:48
Modified 28 мая, 06:37
Updated 28 мая, 06:37
Документ с требованием прокуратуры изъят и уничтожить книгу появился в сети накануне. В сборнике якобы есть «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику». Кроме того, на книге не было возрастного рейтинга.
По данным источников «Проспекта Мира», знакомых с ситуацией, претензии вызвал не текст в книге, а иллюстрации. Речь идет об изображениях, на которых:
Владелица магазина Любовь Дерюшева рассказала «ПМ», что в продаже был всего один экземпляр книги. По ее словам, «сборник уже сняли с продажи и уничтожили» — как именно, она не сообщила.
В прокуратуре края пока не комментировали ситуации.