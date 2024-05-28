prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 мая, 04:48

Published 28 мая, 04:48

Modified 28 мая, 06:37

Updated 28 мая, 06:37

Какие картинки в книге «Вредные советы» Остера посчитали «вызывающими у детей ужас»

28 мая 2024, 04:48
Экземпляр известной книги Григория Остера «Вредные советы» уничтожили из-за «неоднозначных» иллюстраций. Она была в продаже в одном из магазинов села Каратузское в Красноярском крае.

Документ с требованием прокуратуры изъят и уничтожить книгу появился в сети накануне. В сборнике якобы есть «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику». Кроме того, на книге не было возрастного рейтинга.

По данным источников «Проспекта Мира», знакомых с ситуацией, претензии вызвал не текст в книге, а иллюстрации. Речь идет об изображениях, на которых:

  • ребенку делают татуировку;
  • учитель стоит у доски, и в него летит нож;
  • изображена виселица для педагога и судьи;
  • ребенок направляет пистолет на «пилота»;
  • ребенку вырывают зуб при помощи веревки и двери.

Владелица магазина Любовь Дерюшева рассказала «ПМ», что в продаже был всего один экземпляр книги. По ее словам, «сборник уже сняли с продажи и уничтожили» — как именно, она не сообщила.

В прокуратуре края пока не комментировали ситуации.

Читайте также:
В Красноярске пропали из продажи книги Достоевского и Мураками. Попали в список ЛГБТ*Книги Акунина пропадают из магазинов Красноярска после его слов о поддержке УкраиныДепутат предложил проверить библиотеки Красноярска на наличие «нежелательных» книг
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Происшествия#Дети#Магазин#Магазины#Красноярский край#Прокуратура#Книги#Каратузское
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика