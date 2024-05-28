В Красноярске полиция теперь сможет штрафовать шумных соседей прямо у квартиры

В Красноярске, по закону, шуметь нельзя с 22:00 до 9:00, а по воскресеньям — в течение всего дня. За нарушение жителям грозит предупреждение и штраф до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам до 30 тысяч рублей.