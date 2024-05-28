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Posted 28 мая, 09:08

Published 28 мая, 09:08

Modified 27 июня, 05:08

Updated 27 июня, 05:08

В Красноярске полиция теперь сможет штрафовать шумных соседей прямо у квартиры

28 мая 2024, 09:08
В Красноярске и крае штрафовать шумных жителей и компании смогут на месте нарушения. Такие полномочия появились у полиции.

Об изменениях рассказали в заксобрании края. Сообщается, что правительство и МВД подписали соглашение, по которому составлять протоколы за «нарушение общественного порядка» теперь смогут полицейские.

До этого штраф за шум могла вынести только административная комиссия. Большинство вызовов, по данным заксобрания, оставались неподтвержденными.

Теперь выписать штраф за нарушение «закона о тишине» сможет полицейский на месте вызова. По мнению заксобрания, сотрудники МВД будут делать это «профессиональнее и быстрее», чем административная комиссия.

В Красноярске, по закону, шуметь нельзя с 22:00 до 9:00, а по воскресеньям — в течение всего дня. За нарушение жителям грозит предупреждение и штраф до 3 тысяч рублей, а юридическим лицам до 30 тысяч рублей.

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