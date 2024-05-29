В России поменяют шкалу НДФЛ. Люди будут платить от 13% до 22% с зарплаты

Минфин внес в правительство проект изменения налоговой системы. В министерстве предложили сделать пятиступенчатую шкалу НДФЛ — налог будет составлять от 13 до 22% от дохода.

Законопроект Минфина предполагает, что вместо двух действующих ступеней — 13% и 15% с доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей в год, будет пять: 13% при доходах до 2,4 миллиона рублей в год или до 200 тысяч в месяц;

15% при доходах 2,4–5 миллиона рублей в год или 200–416,7 тысяч в месяц;

18% при доходах 5–20 миллионов рублей в год или 416,7 тысяч — 1,67 миллиона в месяц;

20% при доходах 20–50 миллионов рублей в год или 1,67–4,17 миллиона в месяц;

22% при доходах более 50 миллионов в год или более 4,17 миллиона в месяц. Повышенные ставки будут применять не ко всему доходу, а только к части — той, которая превышает порог. Например, если за год заработок составить 5 миллионов, то на 2,4 миллиона будет налог 13%, а на полученную сверх этого сумму — 2,6 миллиона — будет применяться ставка 15%. По данным Минфина, в России всего 64 миллиона плательщиков НДФЛ. Изменение шкалы, уверяют в министерстве, затронет около 2 миллионов из них. По расчетам Минфина, введение дифференцированных ставок по налогу на доходы физических лиц в 2025 году принесет бюджету дополнительный доход в 533 миллиарда рублей. Однако повышение налогов не коснется участников СВО. Для их доходов будут действовать текущие ставки 13% и 15%. Кроме того, Минфин предлагает возвращать часть НДФЛ, 7%, семьям с двумя и более детьми и с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека. Ставку налога на прибыль организаций Минфин предложил увеличить сразу с 20% до 25%. Как пишет РБК, предположительно, эти нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию — до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года. С 2001 по 2021 год в России действовала фиксированная ставка НДФЛ в размере 13% — она не менялась от размера дохода. С января 2021 года ставку налога повысили до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей. Читайте также: Рост акцизов на вино и лимит на переводы: какие законы вступят в силу в мае «Это не наказание»: в Госдуме предложили вернуть налог для бездетных и одиноких