В России поменяют шкалу НДФЛ. Люди будут платить от 13% до 22% с зарплаты

Posted 29 мая, 06:57
Published 29 мая, 06:57
Modified 29 мая, 12:02
Updated 29 мая, 12:02
Законопроект Минфина предполагает, что вместо двух действующих ступеней — 13% и 15% с доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей в год, будет пять:
Повышенные ставки будут применять не ко всему доходу, а только к части — той, которая превышает порог. Например, если за год заработок составить 5 миллионов, то на 2,4 миллиона будет налог 13%, а на полученную сверх этого сумму — 2,6 миллиона — будет применяться ставка 15%.
По данным Минфина, в России всего 64 миллиона плательщиков НДФЛ. Изменение шкалы, уверяют в министерстве, затронет около 2 миллионов из них.
По расчетам Минфина, введение дифференцированных ставок по налогу на доходы физических лиц в 2025 году принесет бюджету дополнительный доход в 533 миллиарда рублей.
Однако повышение налогов не коснется участников СВО. Для их доходов будут действовать текущие ставки 13% и 15%.
Кроме того, Минфин предлагает возвращать часть НДФЛ, 7%, семьям с двумя и более детьми и с доходами менее 1,5 регионального прожиточного минимума на человека.
Ставку налога на прибыль организаций Минфин предложил увеличить сразу с 20% до 25%.
Как пишет РБК, предположительно, эти нововведения будут приняты Госдумой в текущую весеннюю сессию — до 5 августа, и вступят в силу 1 января 2025 года.
С 2001 по 2021 год в России действовала фиксированная ставка НДФЛ в размере 13% — она не менялась от размера дохода. С января 2021 года ставку налога повысили до 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 миллионов рублей.