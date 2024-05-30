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Posted 30 мая, 11:34

Published 30 мая, 11:34

Modified 31 мая, 09:45

Updated 31 мая, 09:45

Смотрим, какие красноярские вузы попали в рейтинг лучших университетов России

30 мая 2024, 11:34

Три вуза Красноярска попали в рейтинг лучших университетов России

Агентство Raex составило предметные рейтинги вузов России. Смотрим, попали ли красноярские вузы.

В агентстве рассказали, что рейтинги составляются на основании оценки трех миссий университета — научной, образовательной и общественной.

«Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие», — пояснили в Raex.

Также эксперты рассказали, что при составлении рейтинга анализировались только головные вузы, а филиалы университетов не рассматривали.

В этом году университеты оценивали по 36 направлениям. В рейтинг включили 3 красноярских вуза.

Сибирский федеральный университет вошел в топ-20 по следующим предметным областям рейтинга:

  • «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» (7 место);
  • «Нефтегазовое дело» (7 место);
  • «Техника и технологии наземного транспорта» (8 место);
  • «Педагогическое образование» (9 место);
  • «Строительство» (10 место);
  • «Технологии материалов» (12 место);
  • «Химия» (12 место);
  • «Машиностроение и робототехника» (12 место);
  • «Биология» (13 место);
  • «Экология» (13 место);
  • «Электроника, радиотехника и системы связи» (15 место);
  • «История и археология» (16 место);
  • «Индустрия гостеприимства» (16 место);
  • «Государственное и муниципальное управление» (16 место);
  • «Информационные технологии» (18 место);
  • «Право» (19 место);
  • «Экономика» (20 место);
  • «Менеджмент» (20 место);
  • «Политология и международные отношения» (20 место).

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева занял 12 место в направлении «Авиационная и ракетно-космическая техника».

Также на 12 место авторы рейтинга поставили Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России в направлении «Фармация».

Отметим, что всего в рейтинг попали 170 вузов из 43 регионов России.

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