Смотрим, какие красноярские вузы попали в рейтинг лучших университетов России

Отметим, что всего в рейтинг попали 170 вузов из 43 регионов России.

Также на 12 место авторы рейтинга поставили Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России в направлении «Фармация».

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева занял 12 место в направлении «Авиационная и ракетно-космическая техника».

Сибирский федеральный университет вошел в топ-20 по следующим предметным областям рейтинга:

В этом году университеты оценивали по 36 направлениям. В рейтинг включили 3 красноярских вуза.

Также эксперты рассказали, что при составлении рейтинга анализировались только головные вузы, а филиалы университетов не рассматривали.

В агентстве рассказали, что рейтинги составляются на основании оценки трех миссий университета — научной, образовательной и общественной.

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