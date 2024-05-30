Смотрим, какие красноярские вузы попали в рейтинг лучших университетов России

Posted 30 мая, 11:34
Published 30 мая, 11:34
Modified 31 мая, 09:45
Updated 31 мая, 09:45
В агентстве рассказали, что рейтинги составляются на основании оценки трех миссий университета — научной, образовательной и общественной.
«Рейтинги отвечают на вопрос: какие университеты обеспечивают наилучшую образовательную и научную подготовку студентов в конкретной предметной области с учетом вклада вуза в социальное развитие», — пояснили в Raex.
Также эксперты рассказали, что при составлении рейтинга анализировались только головные вузы, а филиалы университетов не рассматривали.
В этом году университеты оценивали по 36 направлениям. В рейтинг включили 3 красноярских вуза.
Сибирский федеральный университет вошел в топ-20 по следующим предметным областям рейтинга:
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева занял 12 место в направлении «Авиационная и ракетно-космическая техника».
Также на 12 место авторы рейтинга поставили Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России в направлении «Фармация».
Отметим, что всего в рейтинг попали 170 вузов из 43 регионов России.