В Красноярском крае накрыли сеть подпольных майнинговых ферм. Вот как это выглядит

По версии следователей, с 24 ноября 2023 года по 23 мая 2024 года двое красноярцев через посредника частями передали начальнику службы коммерческого учета энергии ангарского филиала «КрасЭко» взятку в 760 тысяч рублей. За вознаграждение он помог незаконно подключить оборудование для майнинга к электросетям.