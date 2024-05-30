В Красноярском крае накрыли сеть подпольных майнинговых ферм. Вот как это выглядит

Posted 30 мая, 06:25
Published 30 мая, 06:25
Modified 30 мая, 13:01
Updated 30 мая, 13:01
По версии следователей, с 24 ноября 2023 года по 23 мая 2024 года двое красноярцев через посредника частями передали начальнику службы коммерческого учета энергии ангарского филиала «КрасЭко» взятку в 760 тысяч рублей. За вознаграждение он помог незаконно подключить оборудование для майнинга к электросетям.
«В итоге аппаратуру разместили по 7 адресам в селе Богучаны и поселке Гремучий. При этом фактический учет потребления электроэнергии не велся», — заявили в полиции.
Корреспонденту «Проспекта Мира» в МВД заявили, что им неизвестно, сколько организаторам удалось заработать на майнинге, а также какой ущерб нанесли незаконные майнинговые фермы.
Во время обыска силовики нашли 197 аппаратов для майнинга общей мощностью 451 кВт/ч, четыре компьютера, роутеры, модемы и другую технику.
Возбуждено три уголовных дела: о получении взятки (часть 5 статья 290 УК РФ), даче взятки (часть 4 статья 291 УК РФ), посредничестве во взяточничестве (часть 3 статья 291.1 УК РФ).