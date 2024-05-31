Как же бесят водители с громкой музыкой в машине! Мнение красноярки

Posted 31 мая, 10:12
Published 31 мая, 10:12
Modified 20 сентября, 07:45
Updated 20 сентября, 07:45
Такое мнение высказала редактор «Проспекта Мира» Алёна Аракчеева. Приводим его полностью:
«Наступает лето и теперь все чаще можно услышать громкую музыку из машин. И меня это бесит. С одной стороны, люди в машине, видимо, веселятся, радуются жизни, наслаждаются моментом, вроде как имеют право. С другой стороны, вы же замечали, что в городе бывает очень шумно? Стройки, дети, конфликты, храмы… А, наверняка, многие устали от работы и хочется отдохнуть, расслабиться.
Все по-разному реагируют на шум и другие раздражители, моя сестра, например, более спокойно к этому относится, а я теперь тяжело переношу чужой шум. Случилось это после того, как мой сосед не давал мне и другим соседям спать больше двух месяцев, включая музыку по ночам, утрам и вообще в любое время постоянно. Приходилось даже уезжать из дома иногда. Полиция и многочисленные заявления тогда не помогли, у полицейских, как я поняла, и полномочий-то особых не было в этом вопросе. Шум в домах — это отдельная история.
Если вернуться к машинам, то особенно раздражают те водители, которые на полную громкость включают музыку, стоя на светофоре вечером в спальном районе или, что хуже, просто тупо стоя во дворе среди многоквартирных домов. И это, по моим наблюдениям, не прямо редкость. Есть еще любители разогнаться, которые, видимо, думают, что гонять в городе — это норм, и что другим приятно слышать этот рев.
Сейчас часто тепло, многие открывают окна, поэтому весь шум очень сильно слышно даже на самых верхних этажах. По-моему, это все неуважение к жильцам этих домов, которые могут уже лечь отдыхать или вообще спать.
Но, получается, такие водители думают только о себе, гоняют и включают музыку, где и когда хотят? Хочется попросить их соблюдать тишину хотя бы по вечерам и ночам. Я понимаю, что мы живем в большом городе, но и в нем люди могут уставать и испытывать потребность побыть в тишине. Если все будут шуметь в любое время, как жить будем?»
Мнение редактора мы опубликовали в социальных сетях «ПМ» и попросили жителей самих высказаться на эту тему. Судя по ответам, многие разделяют негодование:
«Совершенно согласна».
«Поддерживаю. Слушали бы ещё музыку нормальную… Хотите громко музыку слушать? Слушайте её в наушниках. Уважайте окружающих. Не одни живете в конце концов».
«Реально, не дворы, а сплошные дискотеки! Ну езжайте в поле да слушайте, пока кровь с ушей не пойдет. У людей разный график работы, некоторые отдыхают днем, кто-то болеет, у кого-то дети. Ну надо же уважать право на тихий отдых!»
«Определенно мешают. С учётом разгона, потом торможения на светофоре через 150 метров, плюс вкусовые предпочтения весьма субъективно можно оценить».
«Бесит грохот в этих машинах: стекла, стены в квартирах сотрясаются! Как их барабанные перепонки выдерживают?»
Были и те, кому не мешает музыка:
«Я помню себя в подростковое время, так что отношусь к таким шумам спокойно и с пониманием».
«Не завидуйте, лучше сами включите громко музыку и вспомните, каково это… Прекрасное молодое время».
Один из красноярцев в комментариях написал, что сам любит громко слушать музыку. Однако соседи с его увлечением борются.
«Я из отряда меломанов. Дома слушаю, мне свет отключают. Хоть в машине можно послушать, но тоже недолго, пока крыша целая. Такой родился! Понять и простить».