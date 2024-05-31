Цифровую трансформацию и развитие искусственного интеллекта обсудили на круглом столе

Posted 31 мая, 04:28
Published 31 мая, 04:28
Modified 31 мая, 06:10
Updated 31 мая, 06:10
Участники дискуссии: эксперты Сбера — исполнительный директор Центра индустрии Образования Максим Сигал и управляющий директор департамента развития корпоративного бинеса Дмитрий Трофимов, министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин, директор «Школы 21» в Новосибирске Константин Селезнев. Эксперты рассказали о применении искусственного интеллекта (AI) в различных сферах и ответили на вопросы предпринимателей.
Гостей поприветствовали Председатель Сибирского банка Дмитрий Солнцев и управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.
«Красноярск — единственный город в Сибири, где проходит серия лекций, посвященных развитию искусственного интеллекта по эгидой международной конференции AI Journey. Данной темой мы заинтересовали более 600 студентов. Но интерес к этой сфере проявляет не только молодое поколение, но и представители крупных российских компаний. В рамках мероприятия мы также решили встретиться с нашими партнерами и корпоративными клиентами для того, чтобы рассказать, о возможностях, которые Сбер реализовывает, применяя цифровые технологии, поделиться опытом и получить обратную связь», — открыл мероприятие Дмитрий Солнцев.
Министр цифрового развития Николай Распопин рассказал о применении искусственного интеллекта в государственном секторе, сферах медицины, безопасности, сельском хозяйстве и других. Например, в медицине искусственный интеллект уже используют, чтобы выявлять противопоказания к лекарствам у пациентов. Система подсказывает врачам, если пациенту противопоказан этот препарат.
«До недавнего времени у нас был национальный проект „Цифровая экономика“. Сейчас этот национальный проект трансформируется в проект „Экономика данных“. Суть проекта в использованиии больших данных, которые мы накопили в государственных или частных системах. Сейчас большая задача государства состоит в том, чтобы понять, как этими данными можно бы было со всеми делиться. Правильно говорят, что данные — современная нефть, потому что именно на этих больших данных алгоритмы искусственного интеллекта могут обучаться», — рассказал Николай Распопин.
Искусственный интеллект — технология, которая актуальна для всех индустрий. ИИ можно применять для создания контента, например, музыки, разработки чипов, предсказания риска инсульта и других целей.
«Сейчас цена ошибки невхождения в технологии для компании уже в 2-2,5 раза выше, чем в 90-е годы. Отказ от использования искусственного интеллекта и трансформации своих бизнес-моделей несет большую угрозу и это нужно учитывать. Цифра — это дух времени, у нас в стране есть много специалистов и компаний, которые по первому запросу помогут вам найти подходящее цифровое решение. У нас в Сбере, например, есть собственная методология, по которой мы проводим все новые проекты. Таким образом мы постепенно выстраиваем правильную инфраструктуру и переходим от анализа ретроспективы к управлению по факту», — добавил Дмитрий Трофимов.