Цифровую трансформацию и развитие искусственного интеллекта обсудили на круглом столе

Министр цифрового развития Николай Распопин рассказал о применении искусственного интеллекта в государственном секторе, сферах медицины, безопасности, сельском хозяйстве и других. Например, в медицине искусственный интеллект уже используют, чтобы выявлять противопоказания к лекарствам у пациентов. Система подсказывает врачам, если пациенту противопоказан этот препарат.