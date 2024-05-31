В Красноярске сняли режим повышенной готовности, введенный из-за маловодья на Енисее

По данным Среднесибирского гидрометцентра, в мае уровень воды в Енисее составил 236,22 метра — это на 6,87 метра выше, чем год назад, и на 3,11 метра больше среднемноголетнего уровня. Из-за этого Енисейское бассейновое водное управление установило для Красноярской ГЭС среднесуточные сбросы на июнь в диапазоне от 3000 до 3600 кубометров в секунду.