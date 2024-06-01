В «Бархат-парке» нельзя будет купаться в этом году. Так решило руководство базы

В «Бархат-парке» нельзя будет купаться в озере в этом году

На базе отдыха «Бархат-парк» этим летом не разрешат купаться в озере. Рассказываем, почему.

База отдыха «Бархат-парк» находится под Красноярском, в поселке Есауловка. Он расположен на берегу озера Бархатово — в предыдущие года в озере можно было купаться. Помимо этого, на базе есть аквапарк. Как сообщили в администрации базы отдыха изданию «Город Прима», они решили отказаться от получения официального разрешение на купание. На пляже у озера уже установили таблички «купание запрещено». Вместо места для купания, на берегу будет просто зона отдыха. «С 8 июня вместо пляжа начнет работу парковая зона на берегу озера. Здесь наши гости смогут отдохнуть с семьей или друзьями на берегу озера, позагорать, устроить пикник, приготовить шашлыки в беседках или покушать в кафе. Рядом открыт лазертаг, а для юных посетителей работает верёвочный парк», — говорят в администрации «Бархат-парка». Теперь на базе отдыха поплавать можно будет только в бассейнах. Читайте также: Красноярцы спрашивают, где можно купаться. Вот что отвечает Роспотребнадзор Нетерпеливый красноярец открыл купальный сезон. Он прыгнул в воду с вантового моста Где этим летом можно позагорать и поплавать в Красноярске? Публикуем список мест