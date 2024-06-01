prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня, 06:30

Published 1 июня, 06:30

Modified 1 июня, 06:32

Updated 1 июня, 06:32

В «Бархат-парке» нельзя будет купаться в этом году. Так решило руководство базы

1 июня 2024, 06:30

В «Бархат-парке» нельзя будет купаться в озере в этом году

На базе отдыха «Бархат-парк» этим летом не разрешат купаться в озере. Рассказываем, почему.

База отдыха «Бархат-парк» находится под Красноярском, в поселке Есауловка. Он расположен на берегу озера Бархатово — в предыдущие года в озере можно было купаться. Помимо этого, на базе есть аквапарк.

Как сообщили в администрации базы отдыха изданию «Город Прима», они решили отказаться от получения официального разрешение на купание. На пляже у озера уже установили таблички «купание запрещено».

Вместо места для купания, на берегу будет просто зона отдыха.

«С 8 июня вместо пляжа начнет работу парковая зона на берегу озера. Здесь наши гости смогут отдохнуть с семьей или друзьями на берегу озера, позагорать, устроить пикник, приготовить шашлыки в беседках или покушать в кафе. Рядом открыт лазертаг, а для юных посетителей работает верёвочный парк», — говорят в администрации «Бархат-парка».

Теперь на базе отдыха поплавать можно будет только в бассейнах.

Читайте также:
Красноярцы спрашивают, где можно купаться. Вот что отвечает РоспотребнадзорНетерпеливый красноярец открыл купальный сезон. Он прыгнул в воду с вантового мостаГде этим летом можно позагорать и поплавать в Красноярске? Публикуем список мест
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Пляж#Озеро#Купание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика