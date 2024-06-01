В «Бархат-парке» нельзя будет купаться в этом году. Так решило руководство базы

Posted 1 июня, 06:30
Published 1 июня, 06:30
Modified 1 июня, 06:32
Updated 1 июня, 06:32
База отдыха «Бархат-парк» находится под Красноярском, в поселке Есауловка. Он расположен на берегу озера Бархатово — в предыдущие года в озере можно было купаться. Помимо этого, на базе есть аквапарк.
Как сообщили в администрации базы отдыха изданию «Город Прима», они решили отказаться от получения официального разрешение на купание. На пляже у озера уже установили таблички «купание запрещено».
Вместо места для купания, на берегу будет просто зона отдыха.
«С 8 июня вместо пляжа начнет работу парковая зона на берегу озера. Здесь наши гости смогут отдохнуть с семьей или друзьями на берегу озера, позагорать, устроить пикник, приготовить шашлыки в беседках или покушать в кафе. Рядом открыт лазертаг, а для юных посетителей работает верёвочный парк», — говорят в администрации «Бархат-парка».
Теперь на базе отдыха поплавать можно будет только в бассейнах.