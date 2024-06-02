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Posted 2 июня, 06:30

Published 2 июня, 06:30

Modified 2 июня, 06:32

Updated 2 июня, 06:32

Красноярские дачники смогут доезжать до Северного на электричке без пересадок

2 июня 2024, 06:30
Красноярцы смогут доезжать с дач до микрорайона Северный на электричке без пересадок.

В КрасЖД сообщили, что изменили маршруты востребованных «дачных» поездов — с 4 июня они будут заезжать на станцию «Красноярск Северный».

«Таким образом, пассажиры 3-х станций этого района смогут воспользоваться беспересадочными поездами», — написали в КрасЖД.

По вторникам вечерним можно доехать на электропоезде Минино — Красноярск Северный — Красноярск. Отправление со станции Минино в 21:02, прибытие на станцию Красноярск Северный в 21:47, прибытие на станцию Красноярск в 22:41.

По четвергам — электропоездом Зеледеево — Красноярск Северный — Красноярск. Отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Красноярск Северный в 21:47, а прибытие на станцию Красноярск в 22:41.

Уточнить расписание электричек можно на сайте компании «Краспригород» или в приложении «РЖД Пассажирам».

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