Красноярские дачники смогут доезжать до Северного на электричке без пересадок

Posted 2 июня, 06:30
Published 2 июня, 06:30
Modified 2 июня, 06:32
Updated 2 июня, 06:32
В КрасЖД сообщили, что изменили маршруты востребованных «дачных» поездов — с 4 июня они будут заезжать на станцию «Красноярск Северный».
«Таким образом, пассажиры 3-х станций этого района смогут воспользоваться беспересадочными поездами», — написали в КрасЖД.
По вторникам вечерним можно доехать на электропоезде Минино — Красноярск Северный — Красноярск. Отправление со станции Минино в 21:02, прибытие на станцию Красноярск Северный в 21:47, прибытие на станцию Красноярск в 22:41.
По четвергам — электропоездом Зеледеево — Красноярск Северный — Красноярск. Отправление со станции Зеледеево в 19:47, прибытие на станцию Красноярск Северный в 21:47, а прибытие на станцию Красноярск в 22:41.
Уточнить расписание электричек можно на сайте компании «Краспригород» или в приложении «РЖД Пассажирам».