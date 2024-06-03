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Posted 3 июня, 01:57

Published 3 июня, 01:57

Modified 3 июня, 01:59

Updated 3 июня, 01:59

На Дубровинского заметили вывеску нового ресторана Аркадия Новикова. Когда открытие?

3 июня 2024, 01:57

На Дубровинского заметили вывеску нового заведения от Аркадия Новикова

В Красноярске на Дубровинского заметили вывеску нового заведения от Аркадия Новикова — ресторана Maroon.

На вывеску Maroon by Novikov обратил внимание автор телеграм-канала «Главный по Афише». Она появилась на здании «Енисей Батюшка» на Дубровинского, 1а.

Кроме того, карточка заведения уже появилась на картах 2gis.ru. Там сообщается, что «скоро открытие».

Maroon — это ресторан ближневосточной кухней. В Москве заведение Новикова с гастрономическими традициями Израиля, Марокко, Ливии и Сирии работает уже несколько лет.

Как пишет автор канала, Maroon должен был заработать весной, однако открытие перенесли на лето-осень 2024 года.

Первое заведение ресторатора «Сыроварня» открылось в Красноярске 16 ноября 2023 года на месте бывшего кафе-бара «Нью-Йорк» на улице Урицкого, 94.

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