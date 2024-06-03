На Дубровинского заметили вывеску нового ресторана Аркадия Новикова. Когда открытие?

Posted 3 июня, 01:57
Published 3 июня, 01:57
Modified 3 июня, 01:59
Updated 3 июня, 01:59
На вывеску Maroon by Novikov обратил внимание автор телеграм-канала «Главный по Афише». Она появилась на здании «Енисей Батюшка» на Дубровинского, 1а.
Кроме того, карточка заведения уже появилась на картах 2gis.ru. Там сообщается, что «скоро открытие».
Maroon — это ресторан ближневосточной кухней. В Москве заведение Новикова с гастрономическими традициями Израиля, Марокко, Ливии и Сирии работает уже несколько лет.
Как пишет автор канала, Maroon должен был заработать весной, однако открытие перенесли на лето-осень 2024 года.
Первое заведение ресторатора «Сыроварня» открылось в Красноярске 16 ноября 2023 года на месте бывшего кафе-бара «Нью-Йорк» на улице Урицкого, 94.