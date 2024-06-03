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Posted 3 июня, 04:06

Published 3 июня, 04:06

Modified 4 июня, 04:15

Updated 4 июня, 04:15

Пакетик стоит 370 рублей! Почему и как подорожали корма для кошек в Красноярске

3 июня 2024, 04:06

В Красноярске корма для кошек выросли в цене на 12-14% и продолжают дорожать

В начале 2024 года цены на корм для кошек в Красноярске выросли на 12-14%. Вот с чем это связано, и какие цены сейчас.

Подорожание кормов связано с несколькими факторами, пишет «Город Прима» со ссылкой на производителей. Производители сообщают, что закупочная цена на сырье выросла на 11-25% — на куриные, мясные и рыбные ингредиенты. Ещё подорожала логистика и упаковка.

«Резкий скачок мы зафиксировали после Нового года. Тогда цены поднялись разом на 14%. После этого они продолжают расти, но не так резко, как в начале года. Но владельцы питомцев продолжают покупать привычные для их животных корма», — рассказала продавец в зоомагазине Ольга.

По её словам, реже берут корма, производители которых начинают уходить с рынка, либо новые марки.

+370 рублей за две недели: смотрим, как подорожал корм для животных в Красноярске
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Подорожание уже заметили владельцы животных. Они говорят, что привычные для них корма стали дороже на несколько десятков рублей.

«Мы кормим кормом X-cat, месяц назад он стоил 39 рублей за пакетик по акции в зоодисконте. Сейчас такой же пакетик стоит 65 рублей. В других магазинах цена на него ещё выше!», — говорит владелица кота Ксения.

В издании узнали, сколько сейчас стоят популярные марки кормов Royal Canin, Brit и Pro Plan для взрослых кошек в разных зоомагазинах. Вот цены:

Если кошка или кот стерилизован или кастрирован или у питомца есть проблемы со здоровьем, то корм для него будет стоить дороже.

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