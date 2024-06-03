Пакетик стоит 370 рублей! Почему и как подорожали корма для кошек в Красноярске

Posted 3 июня, 04:06
Published 3 июня, 04:06
Modified 4 июня, 04:15
Updated 4 июня, 04:15
Подорожание кормов связано с несколькими факторами, пишет «Город Прима» со ссылкой на производителей. Производители сообщают, что закупочная цена на сырье выросла на 11-25% — на куриные, мясные и рыбные ингредиенты. Ещё подорожала логистика и упаковка.
«Резкий скачок мы зафиксировали после Нового года. Тогда цены поднялись разом на 14%. После этого они продолжают расти, но не так резко, как в начале года. Но владельцы питомцев продолжают покупать привычные для их животных корма», — рассказала продавец в зоомагазине Ольга.
По её словам, реже берут корма, производители которых начинают уходить с рынка, либо новые марки.
Подорожание уже заметили владельцы животных. Они говорят, что привычные для них корма стали дороже на несколько десятков рублей.
«Мы кормим кормом X-cat, месяц назад он стоил 39 рублей за пакетик по акции в зоодисконте. Сейчас такой же пакетик стоит 65 рублей. В других магазинах цена на него ещё выше!», — говорит владелица кота Ксения.
В издании узнали, сколько сейчас стоят популярные марки кормов Royal Canin, Brit и Pro Plan для взрослых кошек в разных зоомагазинах. Вот цены:
Если кошка или кот стерилизован или кастрирован или у питомца есть проблемы со здоровьем, то корм для него будет стоить дороже.