Пакетик стоит 370 рублей! Почему и как подорожали корма для кошек в Красноярске

В Красноярске корма для кошек выросли в цене на 12-14% и продолжают дорожать

В начале 2024 года цены на корм для кошек в Красноярске выросли на 12-14%. Вот с чем это связано, и какие цены сейчас.