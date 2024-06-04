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Posted 4 июня, 04:11

Published 4 июня, 04:11

Modified 27 сентября, 16:04

Updated 27 сентября, 16:04

Архитекторы показали эскизы для фонтана «Реки Сибири» после реконструкции

Появились эскизы того, как может выглядеть фонтан «Реки Сибири» после реконструкции

4 июня 2024, 04:11
Фото: t.me/proA2ru

Архитекторы показали эскизы для фонтана «Реки Сибири» после реконструкции

Проектная мастерская А2 опубликовала эскизы фонтана «Реки Сибири». Его ждет реконструкция.

Мастерская представила четыре варианта: «Бегущие по волнам», «Бурные пороги», «Дорогой воды» и «Проходя сквозь поток».

Фото: t.me/proA2ru

По словам авторов, во всех вариантах сохранены скульптуры и обеспечена доступность для маломобильных жителей.

Жители уже стали активно обсуждать эти варианты в соцсетях. Многим понравился третий эскиз «Дорогой воды».

«Дорогой воды! Самый искренне-душевный, на мой взгляд».
«Однозначно надо делать 3-й вариант, он больше похож на естественную среду».

Первый и второй варианты также пришлись некоторым красноярцам по душе.

«Первый шикарный вариант».
«Второй, он ближе всего к исходному варианту, третий как будто ручеёк побежал, ничего общего с величием наших рек не имеет».
«Второй нормальный, с каскадами. Первый напоминает высохшую реку в пустыне. Третий — как кот наплакал. Четвертый — самый безликий».
«Первый самый стильный. Идея в третьем интересная, но водички маловато».

Были и те, кто предлагал внести в эскизы изменения.

«Бурные пороги, но с другим цветом отделки».
  • Ранее красноярцы возмущались реконструкции, ради которой демонтировали фонтан «Реки Сибири».
  • Фонтан, как говорил заказчик работ, не будут возвращать. Эта новость вызвала недовольство среди жителей, после этого появилась информация, что «Реки Сибири» изначально собирались поставить на прежнее место после окончания работ.
  • Сейчас скульптуры на хранении. Вернуть их на место должны к 400-летию Красноярска в 2028 году.
А вам какой эскиз больше нравится?
Проголосовало: 390 чел.
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