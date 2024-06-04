Появились эскизы того, как может выглядеть фонтан «Реки Сибири» после реконструкции

Posted 4 июня, 04:11
Published 4 июня, 04:11
Modified 27 сентября, 16:04
Updated 27 сентября, 16:04
Мастерская представила четыре варианта: «Бегущие по волнам», «Бурные пороги», «Дорогой воды» и «Проходя сквозь поток».
По словам авторов, во всех вариантах сохранены скульптуры и обеспечена доступность для маломобильных жителей.
Жители уже стали активно обсуждать эти варианты в соцсетях. Многим понравился третий эскиз «Дорогой воды».
«Дорогой воды! Самый искренне-душевный, на мой взгляд».
«Однозначно надо делать 3-й вариант, он больше похож на естественную среду».
Первый и второй варианты также пришлись некоторым красноярцам по душе.
«Первый шикарный вариант».
«Второй, он ближе всего к исходному варианту, третий как будто ручеёк побежал, ничего общего с величием наших рек не имеет».
«Второй нормальный, с каскадами. Первый напоминает высохшую реку в пустыне. Третий — как кот наплакал. Четвертый — самый безликий».
«Первый самый стильный. Идея в третьем интересная, но водички маловато».
Были и те, кто предлагал внести в эскизы изменения.
«Бурные пороги, но с другим цветом отделки».
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