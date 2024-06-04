Сбер в Красноярске выступил партнером шоу Светланы Хоркиной «Восхождение»

Зрители смогли увидеть путь становления заслуженной гимнастки от первых спортивных шагов до олимпийского золота, представленный через театрализованную шоу-программу. В ней приняли участие звезды художественной, воздушной и акробатической гимнастики, а также воспитанники детско-юношеских коллективов и гимнастических школ Красноярска.