Сбер в Красноярске выступил партнером шоу Светланы Хоркиной «Восхождение»

Posted 4 июня, 08:30
Published 4 июня, 08:30
Modified 4 июня, 09:17
Updated 4 июня, 09:17
Зрители смогли увидеть путь становления заслуженной гимнастки от первых спортивных шагов до олимпийского золота, представленный через театрализованную шоу-программу. В ней приняли участие звезды художественной, воздушной и акробатической гимнастики, а также воспитанники детско-юношеских коллективов и гимнастических школ Красноярска.
«Восхождение — история о том, как благодаря характеру, трудолюбию и целеустремленности чемпионом может стать каждый. Слияние спорта, балета и хореографии; силы, ловкости и грации под руководством талантливого режиссера Екатерины Сиротиной создало для зрителей удивительную и захватывающую историю о моей работе и жизни. Я верю, что мой пример и такие истории — это большая мотивация и для молодых спортсменов, чтобы не сдаваться и идти к своей цели, и для тех, кто мечтает приобщиться к спорту», — рассказала ь впечатлениями Светлана Хоркина.
«Сбер традиционно поддерживает спортивные и детские активности. 1 июня в День защиты детей мы выступили партнёрами спортивно-гимнастического шоу Светланы Хоркиной. Во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина собралось большое количество семей, детей. Уверен, что после шоу многие ребята зарядились энергетикой победы и станут будущими призёрами и чемпионами, не только в спорте, но и в жизни», — подчеркнул управляющий Красноярским отделением Сбербанка Антон Милютин.