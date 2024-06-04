prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июня, 02:32

Published 4 июня, 02:32

Modified 4 июня, 03:04

Updated 4 июня, 03:04

В Красноярском крае с начала года у 138 человек нашли вшей

4 июня 2024, 02:32
В Красноярском крае за четыре месяца 2024 года врачи нашли педикулез у 138 жителей региона, в том числе у 71 ребенка.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, 86,9% заболевших — городские жители. Показатель заболеваемости оказался ниже среднемноголетних значений на 40,2%.

Заражение педикулезом происходит при близком контакте голова к голове. Также вши передаются через расчески, полотенца, шапки, наушники, заколки, резинки для волос, постельное белье и мочалки.

От заражения до первых признаков болезни может проходить несколько недель. Понять, что у вас педикулез можно по следующим симптомам:

  • кожный зуд в месте укуса;
  • мелкие серовато-голубоватые пятна на коже;
  • расчёсы (экскориации) и др.

В ведомстве напомнили, что заразиться педикулезом может любой человек, вне зависимости от возраста, пола и социального положения.

По словам экспертов, теплое время года — наиболее благоприятный период для размножения вшей.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Красноярский край#Роспотребнадзор#Заболевания
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика