В Красноярском крае с начала года у 138 человек нашли вшей

В Красноярском крае за четыре месяца 2024 года врачи нашли педикулез у 138 жителей региона, в том числе у 71 ребенка.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, 86,9% заболевших — городские жители. Показатель заболеваемости оказался ниже среднемноголетних значений на 40,2%. Заражение педикулезом происходит при близком контакте голова к голове. Также вши передаются через расчески, полотенца, шапки, наушники, заколки, резинки для волос, постельное белье и мочалки. От заражения до первых признаков болезни может проходить несколько недель. Понять, что у вас педикулез можно по следующим симптомам: кожный зуд в месте укуса;

мелкие серовато-голубоватые пятна на коже;

расчёсы (экскориации) и др. В ведомстве напомнили, что заразиться педикулезом может любой человек, вне зависимости от возраста, пола и социального положения. По словам экспертов, теплое время года — наиболее благоприятный период для размножения вшей.