В Красноярском крае с начала года у 138 человек нашли вшей

Posted 4 июня, 02:32
Published 4 июня, 02:32
Modified 4 июня, 03:04
Updated 4 июня, 03:04
Как рассказали в Роспотребнадзоре, 86,9% заболевших — городские жители. Показатель заболеваемости оказался ниже среднемноголетних значений на 40,2%.
Заражение педикулезом происходит при близком контакте голова к голове. Также вши передаются через расчески, полотенца, шапки, наушники, заколки, резинки для волос, постельное белье и мочалки.
От заражения до первых признаков болезни может проходить несколько недель. Понять, что у вас педикулез можно по следующим симптомам:
В ведомстве напомнили, что заразиться педикулезом может любой человек, вне зависимости от возраста, пола и социального положения.
По словам экспертов, теплое время года — наиболее благоприятный период для размножения вшей.