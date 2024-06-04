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Posted 4 июня, 02:22

Published 4 июня, 02:22

Modified 4 июня, 02:24

Updated 4 июня, 02:24

В новый ресторан Аркадия Новикова в Красноярске начали искать персонал

4 июня 2024, 02:22
В новый ресторан Аркадия Новикова на Дубровинского Maroon начали искать персонал.

Недавно на Дубровинского заметили вывеску нового заведения от Аркадия Новикова — ресторана Maroon. В заведение уже набирают персонал — несколько вакансий появились на сайте hh.ru. Сейчас ищут повара с зарплатой от 60 тысяч, специалиста отдела закупок с зарплатой от 50 тысяч рублей, бухгалтера и официантов с оплатой от 45 и 48 тысяч соответственно.

Как сообщила «Проспекту Мира» маркетолог ресторана Maroon, открытие запланировано на июль 2024 года.

Для гостей ресторана будут предусмотрены парковка, детская комната. В летний период у заведения будут открыты терраса и балконы.

Сейчас в ресторане продолжается стройка основного зала, ремонт кухни уже завершили

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