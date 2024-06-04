В новый ресторан Аркадия Новикова в Красноярске начали искать персонал

Posted 4 июня, 02:22
Published 4 июня, 02:22
Modified 4 июня, 02:24
Updated 4 июня, 02:24
Недавно на Дубровинского заметили вывеску нового заведения от Аркадия Новикова — ресторана Maroon. В заведение уже набирают персонал — несколько вакансий появились на сайте hh.ru. Сейчас ищут повара с зарплатой от 60 тысяч, специалиста отдела закупок с зарплатой от 50 тысяч рублей, бухгалтера и официантов с оплатой от 45 и 48 тысяч соответственно.
Как сообщила «Проспекту Мира» маркетолог ресторана Maroon, открытие запланировано на июль 2024 года.
Для гостей ресторана будут предусмотрены парковка, детская комната. В летний период у заведения будут открыты терраса и балконы.
Сейчас в ресторане продолжается стройка основного зала, ремонт кухни уже завершили