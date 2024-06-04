В новый ресторан Аркадия Новикова в Красноярске начали искать персонал

Недавно на Дубровинского заметили вывеску нового заведения от Аркадия Новикова — ресторана Maroon. В заведение уже набирают персонал — несколько вакансий появились на сайте hh.ru. Сейчас ищут повара с зарплатой от 60 тысяч, специалиста отдела закупок с зарплатой от 50 тысяч рублей, бухгалтера и официантов с оплатой от 45 и 48 тысяч соответственно.