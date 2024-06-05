Красноярцы заметили медведя возле Академии биатлона. Он снес забор и напугал детей

Posted 5 июня, 05:45
Published 5 июня, 05:45
Modified 5 июня, 07:01
Updated 5 июня, 07:01
Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди» со ссылкой на очевидцев, в тот момент на площадке было довольно много детей.
«В какой-то момент всем сказали срочно покинуть склон», — говорят очевидцы.
По словам красноярцев, медвежонок зашел и снес забор. Он был примерно с метр ростом.
«Проспекту Мира» в полиции пообещали уточнить информацию в ближайшее время.
Один из сотрудников спорткомплекса подтвердил корреспонденту «ПМ», что медведь действительно проник на территорию Академии биатлона. Сейчас на месте работают соответствующие службы.
Также там рассказали, что все дневные занятия в спорткомплексе отменили.
«Тренировки и любое посещение трасс закрыто до особого распоряжения».
Посетителей Гремячей гривы и близлежащих территорий просят воздержаться от прогулок.