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Posted 5 июня, 05:45

Published 5 июня, 05:45

Modified 5 июня, 07:01

Updated 5 июня, 07:01

Красноярцы заметили медведя возле Академии биатлона. Он снес забор и напугал детей

5 июня 2024, 05:45

В Красноярске медведь снес забор в Академии биатлона и напугал детей

В Красноярске на склоне Николаевской сопки заметили медведя рядом с Академией биатлона.

Как пишет телеграм-канал «Борус. Люди» со ссылкой на очевидцев, в тот момент на площадке было довольно много детей.

«В какой-то момент всем сказали срочно покинуть склон», — говорят очевидцы.

По словам красноярцев, медвежонок зашел и снес забор. Он был примерно с метр ростом.

«Проспекту Мира» в полиции пообещали уточнить информацию в ближайшее время.

Один из сотрудников спорткомплекса подтвердил корреспонденту «ПМ», что медведь действительно проник на территорию Академии биатлона. Сейчас на месте работают соответствующие службы.

Также там рассказали, что все дневные занятия в спорткомплексе отменили.

«Тренировки и любое посещение трасс закрыто до особого распоряжения».

Посетителей Гремячей гривы и близлежащих территорий просят воздержаться от прогулок.

  • На прошлой неделе под Красноярском люди заметили медведей рядом с поселком Таскино. Они перебегали дорогу и сидели на дереве.
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