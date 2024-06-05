СибГМУ обучает на IT-медиков и другие востребованные специальности

У университета есть симуляционный центр, на базе вуза работает 10 клиник с мощной диагностической базой и современным оборудованием, где студенты учатся работать с пациентами и получают практические навыки до начала своей профессиональной деятельности. Для тех, кто не готов работать врачом, но мечтает связать свою жизнь с медициной, открыт институт интегративного здравоохранения, где можно получить образование на стыке медицинских и гуманитарных наук.