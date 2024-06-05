СибГМУ обучает на IT-медиков и другие востребованные специальности

Posted 5 июня, 03:00
Published 5 июня, 03:00
Modified 5 июня, 03:00
Updated 5 июня, 03:00
Томский медицинский университет (СибГМУ) https://abiturient.ssmu.ru — крупный научно-образовательный комплекс, где обучаются более 8500 студентов из 61 региона России и 39 стран дальнего и ближнего зарубежья.
СибГМУ — университет с богатой историей: уже 136 лет это альма-матер для учёных-медиков мирового уровня. Здесь работали и создавали новые методы лечения профессор К. Н. Виноградов, открывший возбудителя описторхоза, А. А. Кулябко впервые в мире оживил человеческое сердце спустя 20 часов после смерти. Всего за период существования университет подготовил и выпустил в профессию свыше 60 тысяч врачей и провизоров. 40 тысяч специалистов здравоохранения.
«Сегодня ученые СибГМУ продолжают совершать медицинские открытия мирового значения. В рамках проекта „Приоритет 2030“, одним из победителей которого является СибГМУ, в университете созданы уникальные высокотехнологичные инновационные площадки: научно-технологический центр цифровой медицины и киберфизики, лаборатории клеточных и микрофлюидных технологий, лаборатории инженерии внутриклеточного сигналинга, лаборатории когнитивной нейрофизиологии психосоматических отношений, лаборатории экспериментальной биохимии и биологии и другие», — рассказали в вузе.
Кадровый состав преподавателей СибГМУ — это опытные врачи-практики. Более 75% преподавателей СибГМУ имеют ученые степени докторов и кандидатов медицинских наук.
У университета есть симуляционный центр, на базе вуза работает 10 клиник с мощной диагностической базой и современным оборудованием, где студенты учатся работать с пациентами и получают практические навыки до начала своей профессиональной деятельности. Для тех, кто не готов работать врачом, но мечтает связать свою жизнь с медициной, открыт институт интегративного здравоохранения, где можно получить образование на стыке медицинских и гуманитарных наук.
Студенты могут заниматься научной, исследовательской и инновационной деятельностью. Университет предоставляет обучающимся гранты от 100 000 рублей до 1 000 000 рублей на реализацию своего проекта. За последние три года более 50 студентов СибГМУ получили гранты.
Поступая в СибГМУ, каждый может развить свои таланты и найти себя не только в учебе, но и в музыке, спорте, волонтёрстве и многом другом. В 2023 году студенческое научное общество им. Н. И. Пирогова СибГМУ вошло в число лучших сообществ России и получило грант Минобрнауки РФ.
В 2024 году для абитуриентов в СибГМУ открыто 2 новых востребованных направления подготовки: биотехнология и биология профиль подготовки биомедицина. Всего в СибГМУ 12 направлений: лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация, биотехнология, медицинская биохимия, медицинская биофизика, медицинская кибернетика, биология, клиническая психология, сестринское дело, менеджмент.
«Это уникальное место для студентов и будущих специалистов в сфере здравоохранения! СибГМУ выпускает настоящих профессионалов. Это подтверждается многочисленными научно-исследовательскими конкурсами, конференциями, практическими и теоретическими олимпиадами. Для студентов есть дополнительные кружки и студенческие организации. Это старейшее в России Студенческое научное общество, студенческая организация „Хирургия без границ“, профсоюзная организация и др. Это один из немногих медицинских вузов в стране, который позволяет серьезно заниматься научно-исследовательской деятельностью уже с первого курса. Учиться в СибГМУ — значит стать уникальным профессионалом с мощнейшей теоретической и практической базой!» — отметил Георгий Александров, студент СибГМУ.
Телефон приемной комиссии: 8 800 250 93 45 (РФ). Адрес приемной комиссии: 634050, г. Томск, Московский тракт, 2, стр. 7 (учебно-лабораторный корпус, блок А, 2-й этаж).
Узнать информацию можно также в группе ВК и в телеграм-канале вуза.